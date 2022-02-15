Экономика

Первые переводы в цифровых рублях провели российские банки

Банк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля, сообщили в пресс-службе Центробанка.

«Успешно провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами», — цитирует пресс-службу РИА Новости.

Создание прототипа платформы завершили в декабре 2021 года. Принять участие в ее тестировании выразили желание 12 банков.

Эмитент и оператор — Центробанк, а клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции через финансовые организации. Уникальность цифрового рубля заключается в возможности доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент.

Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова отметила, что такие переводы будут бесплатны для россиян и доступны в любом регионе страны. По ее словам, цифровой рубль также снизит издержки для бизнеса и будет способствовать созданию инновационных продуктов и сервисов.

«Государство же получит новый инструмент для целевых выплат и администрирования бюджетных платежей», — подчеркнула она.

Процесс будет проходить в несколько этапов в течение всего года. На первом этапе планируют опробовать эмиссию цифрового рубля, открытие кошельков и переводы. На втором этапе — операции по оплате товаров и услуг, платежи за госуслуги, смарт-контракты и взаимодействие с Федеральным казначейством. В дальнейшем протестируют платежи в офлайне без доступа к интернету, взаимодействие с финансовыми посредниками и цифровыми платформами, а также появятся операции для клиентов-нерезидентов.

По результатам тестирования сформируют дорожную карту внедрения платформы.

Идею цифрового рубля Центробанк представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.