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Экономика

Сбер запустил решение для поддержки бизнеса в отрасли ЖКХ

29.03.2022 14:43|ПсковКомментариев: 0

Сбер запускает специальное решение для отрасли ЖКХ, которое соберет в себе все актуальные предложения и сервисы экосистемы Сбера для организации работы управляющих компаний и ТСН (товариществ собственников недвижимости). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Первым доступным в решении сервисом стала онлайн-платформа для автоматизации управляющих компаний и ТСН — Doma.ai. Она включает в себя всю информацию о платежах и заявках от жителей, сведения о персонале, аналитику и базу данных по всем объектам. Кроме того, она позволяет менеджерам и диспетчерам управляющих компаний взаимодействовать с жителями и своими сотрудниками.

В дополнение к платформе сервис предоставляет отдельные мобильные приложения для жителей и техников для отслеживания статуса и выполнения работ по заявкам. Через сервис также можно просматривать и оплачивать квитанции. Платформа доступна клиентам Сбера бесплатно. Сервис также предоставляет возможность поиска контрагентов для оказания дополнительных услуг, актуальных для управляющих компаний и ТСН.

Платформа интуитивно понятна и проста в использовании, а настроить ее помогут специалисты Doma.ai.

«Разрабатывая новые продукты для различных отраслей, Сбер всегда ориентируется на ту пользу и удобство, которые они должны привнести в жизнь клиентов. Наше новое решение позволит сделать взаимодействие между жителями и управляющим компаниями более продуктивным и прозрачным. Ведь вся информация теперь содержится в одном месте и всегда доступна онлайн. Важно, что пользоваться платформой бесплатно», - подчеркнул вице-президент, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц «Сбербанка» Александр Белокопытов.

Генеральный директор Doma.ai Илья Сотонин добавил, что компания всегда старалась сделать жизнь управляющих компаний и ТСН проще, а инициатива Сбера дает возможность быть еще полезнее. «Новый продукт экосистемы позволит создавать лучший сервис для жителей и поддержит бизнес, чтобы даже в непростых условиях он продолжал расти и становиться все более прозрачным», - отметил он.

Сбер первым на финансовом рынке запустил отраслевые решения - специализированные цифровые приложения, встроенные в интернет-банк для предпринимателей СберБизнес. Первое подобное решение - «Недвижимость» - разработано специально для предпринимателей, сдающих в аренду один или несколько объектов коммерческой недвижимости, позже Сбер также запустил отраслевое решение для управления грузоперевозками.

Решения интегрированы в интернет-банк и отличаются эргономичным интерфейсом, а также наличием специализированных инструментов и виджетов, которые позволяют эффективнее и проще вести бизнес и управлять им в рамках каждой из отраслей.

Теги: #ЖКХ #Сбербанк #предпринимательство
Источник: Псковская Лента Новостей
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