Экономика

Поголовье свиней резко сократилось в Псковской области

Поголовье свиней сократилось на 27,6% в Псковской области с начала года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

На конец марта 2022 года по сравнению с концом марта 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей сократилось на 6,4%, из него коров – на 8,3%, овец и коз – на 7,4%, птицы – на 2,9%

В I квартале 2022 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам статистиков, произвели 74,6 тысяч тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 48,3 тысяч тонн молока, 17,6 миллионов штук яиц.

По сравнению с I кварталом 2021 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 19,9%, производство яиц – на 8,1%, производство молока увеличилось на 1,6%.

В сельскохозяйственных организациях (не относящихся к субъектам малого предпринимательства) в I квартале 2022 года надои молока на одну корову составили 2092 килограмма против 1807 килограммов в I квартале 2021 года.