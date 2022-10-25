Экономика

Казахстан и Киргизия могут запустить переводы из РФ через СБП

В Национальном банке Киргизии «Известиям» сообщили, что в рамках интеграционных мероприятий государств — членов ЕАЭС, возможно, будет обсуждаться вопрос осуществления трансграничных переводов через системы быстрых платежей стран — участниц. Сейчас нет каких-то определенных сроков тестирования функционала.

Своя система мгновенных платежей Нацбанка Казахстана (СМП — аналог российской СБП) внедрена относительно недавно: с момента запуска в промышленную эксплуатацию прошло всего пять месяцев, со ссылкой на ЦБ республики сообщает издание «Известия»..

Там уточнили, что сейчас к системе подключена только часть банков второго уровня, ряд сервисов только запланированы к запуску.

«В связи с этим вопросы интеграции СМП с иностранными платежными системами для совершения трансграничных переводов могут быть рассмотрены после завершения данных процессов с учетом деловых интересов всех участников СМП», — пояснили в Нацбанке Казахстана.

Пилотный проект по трансграничным переводам через СБП, который предполагает взаимодействие на уровне систем двух стран, планируется запустить в конце 2022 года, заявляли в октябре в Банке России. Первые перечисления по номеру телефона будут пропилотированы с Белоруссией, уточняла ранее директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина