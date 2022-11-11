Экономика

Эксперт предупредила о росте цен на мясо через несколько месяцев

Цены на мясо до конца этого года, скорее всего, расти не будут. Однако уже в 2023 году мясо птицы, свинина и особенно говядина могут весьма существенно подорожать, считает профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

По её словам, рынок мяса в России зависит от множества факторов. «Во-первых, это объемы производства внутри страны, экспорта и импорта. Во-вторых, себестоимость производства, в том числе стоимость кормов, доля которых в этой продукции доходит до 70%. В-третьих, соотношение стоимости различных видов мяса относительно друг друга, в-четвертых — степень насыщенности рынка и специфика потребления того или иного вида мяса внутри страны и в странах, куда оно экспортируется», — приводит слова Сорокиной «Прайм».

Больше всего в России производят и потребляют мясо птицы. Причем внутренняя потребность в этом виде мяса покрывается отечественными производителями более чем на 95%. Следующей по объему потребления и производства идет свинина, доля внутреннего производства которой также превышает 90%.

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Таким образом, внешний рынок не оказывает значительного влияния на эти виды мясной продукции. Привязать стоимость мяса птицы и свинины можно к стоимости зерновых. «С учетом высоких урожаев этого года можно предположить, что рост цен на мясо птицы и свинины не будет выше средней инфляции. Однако в данном вопросе не все так просто», — предупредила Сорокина.

В начале этого года более 90% кросса (инкубационных яиц) закупалось за рубежом. Похожая ситуация была и с генетическим материалом в свиноводстве.

«И хотя работа по развитию национальных генетических центров ведется с 2018 года, зависимость от импорта все еще ощутима. Это, естественно, создает дефицит. Соответственно, рост цен на закупку генетического материала окажет влияние на рост цен на продукцию птице- и свиноферм», — считает эксперт.

По оценкам Сорокиной, рост цен в следующем году по этим видам мяса ожидается выше средних показателей инфляции на три-пять процента.

Что касается говядины, то потребности национального рынка здесь покрываются собственным производством примерно на 80%. Из-за санкций импорт этого вида мяса за этот год снизился, что повлекло дефицит на рынке и ускоренный рост цен.

Для снижения цен Минсельхоз разрешил ввезти в Россию 200 тонн замороженной говядины с нулевой пошлиной. Эту программу планируется продлить и на 2023 год.

«Это решение создало дополнительную проблему. Снижение цен при росте себестоимости привело к незаинтересованности российских производителей в продаже говядины на внутреннем рынке и росту ее экспорта в восточные страны. Поэтому в среднесрочной перспективе ожидается значительный рост цен на говядину», — рассказала экономист.