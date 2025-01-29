Спорт

Музей спорта Псковского края пополнил коллекцию экспонатами с Олимпиады в Париже

Музей спорта Псковского края пополнился новыми экспонатами с XXXIII летних Олимпийских игр, которые проходили в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Фотографии здесь и далее: Музей спорта Псковского края

Коллекция пополнилась следующими предметами:

Медаль участника любительского марафона, который проходил на олимпийской трассе в Париже во время Олимпийских игр. Экземпляры журнала Paris Vous Aime, изданные в парижском аэропорту «Шарль де Голль» в период проведения Олимпиады. Емкость для жидкости с символикой Олимпийских игр.

«Благодарим Аввакуменкову Ульяну за переданные предметы и вклад в развитие музейной коллекции», - отметили в музее.

В настоящее время в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края действуют несколько экспозиций, а в общей сложности в фондах насчитывается более 2000 предметов. Среди них есть уникальные, переданные именитыми спортсменами и свидетелями исторических событий, отметили в учреждении.