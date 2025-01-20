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В Швеции убит организатор акций с сожжением Корана

38-летний мужчина с огнестрельными ранениями был найден поздно вечером в среду в Сёдертелье к югу от Стокгольма. Как сообщает телеканал SVT, речь идет об организаторе акций с сожжением Корана Салване Момике, который скончался от полученных ран.

В четверг Стокгольмский окружной суд должен был вынести приговор по статье «возбуждение ненависти по национальному признаку». Но оглашение вердикта отложили, поскольку «была подтверждена смерть одного из обвиняемых».

Полиция пока не прокомментировала инцидент и личность убитого. По информации SVT, в расследовании дела участвует служба безопасности, задержаны несколько человек. Территория вокруг места преступления оцеплена, ведется обыск участка вокруг многоквартирного дома.

Сальван Момика приехал в Швецию из Ирака в 2018 году и в 2021 году получил трехлетний вид на жительство. Летом 2024 года ему продлили временный вид на жительство на один год. Шведская прокуратура предъявила Момике обвинение по статье «возбуждение ненависти по национальному признаку». Ему инкриминировались четыре эпизода с сожжением Корана в четырех местах Стокгольма летом 2023 года, пишет ТАСС.

Уликами преступных деяний являются видеозаписи с мест, где состоялись акции. Впервые священная книга мусульман была сожжена на площади в центре Стокгольма 28 июня 2023 года, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам) - один из главных религиозных праздников. После ряда подобных акций несколько террористических организаций, в том числе «Исламское государство» и Аль-Каида (запрещены в РФ) указали на королевство как на «приоритетную цель», а уровень террористической угрозы был повышен до четырех баллов из пяти.