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Версии совершения убийств по найму в Псковской области в 2024 году не подтверждались — Алексей Овсянников

Версии совершения убийств по найму в Псковской области в 2024 году не подтверждались, сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников в ходе пресс-конференции 30 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Во взаимодействии с СУ СК России по Псковской области раскрыто покушение на убийство двух граждан по найму, совершенное в Великих Луках в 2001 году.

«К каждому убийству рассматривается версия, совершения по найму, но в 2024 году эти версии не подтверждались»,- рассказал Алексей Овсянников.

За прошедший год было зарегистрировано 31 убийство.