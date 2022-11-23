Экономика

Изменение зарплат в Псковской области после начала мобилизации проанализировали эксперты

Аналитика рынка труда показывает, что работодатели Псковской области после объявления мобилизации сильнее всего увеличили предлагаемую зарплату для соискателей из сферы «Наука и образование» (+26%, 51 000 рублей, рост на 10 000 рублей за месяц), а также в сфере «Туризма» (+23% до 41 000 рублей, рост на 7 800 рублей).

Кроме того, выросли доходы в вакансиях для специалистов в сфере консультирования (+21% или более 7 000 рублей), для домашнего персонала (+19). Также увеличили зарплату работодатели из сферы искусство, развлечения (+14% до 43 600 рублей в месяц). Зафиксирован рост дохода и в спортивных клубах и салонах красоты (+9% до 35 200 рублей). В целом после начала частичной мобилизации в 16 из 28 профессиональных сфер местные работодатели увеличили предлагаемую зарплату, сообщает hh.ru.

При этом есть и падение доходов. Особенно сильно это заметно у юристов (-8% падение на 3 300 рублей после начала мобилизации).