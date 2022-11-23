Изменение зарплат в Псковской области после начала мобилизации проанализировали эксперты

Аналитика рынка труда показывает, что работодатели Псковской области после объявления мобилизации сильнее всего увеличили предлагаемую зарплату для соискателей из сферы «Наука и образование» (+26%, 51 000 рублей, рост на 10 000 рублей за месяц), а также в сфере «Туризма» (+23% до 41 000 рублей, рост на 7 800 рублей).
Кроме того, выросли доходы в вакансиях для специалистов в сфере консультирования (+21% или более 7 000 рублей), для домашнего персонала (+19). Также увеличили зарплату работодатели из сферы искусство, развлечения (+14% до 43 600 рублей в месяц). Зафиксирован рост дохода и в спортивных клубах и салонах красоты (+9% до 35 200 рублей). В целом после начала частичной мобилизации в 16 из 28 профессиональных сфер местные работодатели увеличили предлагаемую зарплату, сообщает hh.ru.
При этом есть и падение доходов. Особенно сильно это заметно у юристов (-8% падение на 3 300 рублей после начала мобилизации).
|
профсфера
|
сен.22
|
окт.22
|
разница, в %
|
разница, в руб
|
Автомобильный бизнес
|
49250
|
47318
|
-4%
|
-1 932 ₽
|
Административный персонал
|
36989
|
36740
|
-1%
|
-249 ₽
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
39676
|
42036
|
6%
|
2 361 ₽
|
Безопасность
|
44088
|
44213
|
0%
|
125 ₽
|
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|
37495
|
37960
|
1%
|
464 ₽
|
Высший менеджмент
|
56616
|
60469
|
7%
|
3 853 ₽
|
Добыча сырья
|
51389
|
48496
|
-6%
|
-2 893 ₽
|
Домашний персонал
|
26115
|
31179
|
19%
|
5 064 ₽
|
Закупки
|
42971
|
39704
|
-8%
|
-3 268 ₽
|
Инсталляция и сервис
|
48581
|
50846
|
5%
|
2 264 ₽
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
40437
|
41257
|
2%
|
820 ₽
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
38286
|
43615
|
14%
|
5 330 ₽
|
Консультирование
|
34000
|
41250
|
21%
|
7 250 ₽
|
Маркетинг, реклама, PR
|
42822
|
41770
|
-2%
|
-1 052 ₽
|
Медицина, фармацевтика
|
51819
|
49211
|
-5%
|
-2 608 ₽
|
Наука, образование
|
40516
|
51000
|
26%
|
10 484 ₽
|
Начало карьеры, студенты
|
38926
|
35645
|
-8%
|
-3 281 ₽
|
Продажи
|
40262
|
39749
|
-1%
|
-513 ₽
|
Производство
|
48081
|
47454
|
-1%
|
-626 ₽
|
Рабочий персонал
|
50909
|
51067
|
0%
|
158 ₽
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
32495
|
35270
|
9%
|
2 775 ₽
|
Строительство, недвижимость
|
46293
|
48373
|
4%
|
2 080 ₽
|
Транспорт, логистика
|
48215
|
50796
|
5%
|
2 581 ₽
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
33571
|
41378
|
23%
|
7 807 ₽
|
Управление персоналом, тренинги
|
34000
|
36594
|
8%
|
2 594 ₽
|
Юристы
|
39822
|
36484
|
-8%
|
-3 338 ₽