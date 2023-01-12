Экономика

Потребление рыбы в России снизится в ближайшие годы - эксперты

В ближайшие годы на фоне сложностей в экономике потребление рыбы в России может сократиться на 5–7% на человека в год, а в структуре спроса вероятно снижение доли лососевых. Об этом говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА).

В 2021 году потребление рыбы по Росстату снизилось на 2%, до 21,7 кг на человека в год, пишет «Коммерсантъ».

Снижение спроса на красную рыбу в НРА связывают с ростом цен. По расчетам аналитиков, средняя цена лосося в 2022 году выросла на 25% год к году, впервые в истории превысив 1 тыс. руб. за 1 кг в апреле, тогда как цены на мороженую белую рыбу растут сопоставимо с инфляцией.

Как отмечают в НРА, удорожание лососевых объясняется снижением вылова в 2022 году до 280 тыс. тонн против 539 тыс. тонн годом ранее, а также высокой зависимостью от импорта на фоне ужесточения западных санкций против РФ и логистических трудностей.