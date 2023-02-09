«Всего доброго»: Путин прокомментировал уход иностранных брендов с российского рынка

Иностранные бренды, ушедшие из России, несут большие убытки, заявил Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив».
«Сегодня многие из них, как вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят. Всего доброго! Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки. Это их выбор. Это их решение. Многие из них, я знаю это лично, с некоторыми знаком лично, делают это без всякого удовольствия. Кто хочет терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства? Дело даже не в деньгах, многие просто душу вкладывали», — подчеркнул глава государства.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны, пишут РИА Новости.
Владимир Путин назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада. По его словам, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель западных стран — ухудшить жизнь миллионов людей.