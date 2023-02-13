Экономика

Псковская область заняла 75 место в рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки в 2022 году

Псковская область заняла 75 место в рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки в 2022 году. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Статистика по региону:

отношение госдолга субъекта РФ на 1 января 2023 года к налоговым и неналоговым доходам бюджета в 2022 году, % - 63,5%;

отношение госдолга субъекта РФ на 1 января 2022 года к налоговым и неналоговым доходам бюджета в 2021 году - 85,4%;

объем госдолга субъекта РФ на 1 января 2023 года - 18,99 млрд рублей;

изменение госдолга за 2022 год - снижение на 10,2%;

доля бюджетных кредитов в госдолге на 1 января 2023 года - 100%;

доля банковских кредитов в госдолге на 1 января 2023 года - 0%;

доля кредитов кредитных организаций в госдолге 1 января 2023 года - 0%;

доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов бюджета субъекта РФ в 2022 году - 54%;

изменение налоговых и неналоговых доходов в 2022 году - 20,7%.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

6 место - Ненецкий автономный округ;

7 место - Ленинградская область;

11 место - Санкт-Петербург;

18 место - Вологодская область;

29 место - Мурманская область;

40 место - Республика Коми;

51 место - Новгородская область;

52 место - Калининградская область;

64 место - Архангельская область;

77 место - Республика Карелия.

Суммарный госдолг регионов РФ по итогам 2022 года вырос на 12,7% и составил 2,789 триллиона рублей. В 10 регионах объем госдолга снизился, в одном – не изменился, в 74 – вырос. Долговая нагрузка на региональные бюджеты снизилась на 0,1 п.п. и составила 20,9%.

По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам 2022 года вырос на 12,7%, и на 1 января 2023 года составил 2,789 триллиона рублей. В абсолютном выражении государственный долг вырос на 315,3 миллиардов рублей.

Объем муниципального государственного долга по итогам 2022 года снизился на 0,6% и составил 374,6 миллиарда рублей. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 января 2023 года составил 3,164 триллиона рублей, что на 11% выше, чем годом ранее.

Наращивание государственного долга проходило на фоне роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов РФ, которые по итогам 2022 года выросли на 13,1%.

Структура государственного долга в 2022 году по сравнению с итогами 2021 года немного изменилась. На бюджетные кредиты приходится всё большая часть региональной задолженности, и за прошедший 2022 год их доля выросла до 71% с 56,2%. При этом все остальные виды задолженностей сократились.