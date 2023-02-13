Псковская область заняла 75 место в рейтинге регионов по уровню долговой нагрузки в 2022 году. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.
Статистика по региону:
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
Суммарный госдолг регионов РФ по итогам 2022 года вырос на 12,7% и составил 2,789 триллиона рублей. В 10 регионах объем госдолга снизился, в одном – не изменился, в 74 – вырос. Долговая нагрузка на региональные бюджеты снизилась на 0,1 п.п. и составила 20,9%.
По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам 2022 года вырос на 12,7%, и на 1 января 2023 года составил 2,789 триллиона рублей. В абсолютном выражении государственный долг вырос на 315,3 миллиардов рублей.
Объем муниципального государственного долга по итогам 2022 года снизился на 0,6% и составил 374,6 миллиарда рублей. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 января 2023 года составил 3,164 триллиона рублей, что на 11% выше, чем годом ранее.
Наращивание государственного долга проходило на фоне роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов РФ, которые по итогам 2022 года выросли на 13,1%.
Структура государственного долга в 2022 году по сравнению с итогами 2021 года немного изменилась. На бюджетные кредиты приходится всё большая часть региональной задолженности, и за прошедший 2022 год их доля выросла до 71% с 56,2%. При этом все остальные виды задолженностей сократились.