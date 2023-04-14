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Экономика

Псковская область заняла 77 место в рейтинге регионов по динамике рынка труда

17.04.2023 07:35|ПсковКомментариев: 0

Псковская область заняла 77 место в рейтинге регионов по динамике рынка труда. Это следует из исследования, проведенного РИА Новости.

Так, изменение числа работающих в 2022/2021 году в регионе составило -1,7%. Изменение числа работающих в 2022/2021 году ровняется -5,1 тысяча человек. Доля безработных в 2022 году - 4,1%. Число работающих - 0,29 млн человек.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 6 место - Ленинградская область;
  • 8 место - Ненецкий автономный округ;
  • 14 место - Калининградская область;
  • 39 место - Республика Карелия;
  • 40 место - Вологодская область;
  • 49 место - Архангельская область;
  • 50 место — Санкт-Петербург;
  • 82 место - Новгородская область;
  • 84 место - Мурманская область.

Как отмечают эксперты, завершившийся 2022 год был для российского рынка труда благоприятным. Еще в начале года были обоснованные опасения относительно динамики занятости на фоне вводящихся западных санкций, однако экономическая ситуация оказалась намного лучше мрачных прогнозов, и по итогам года безработица снизилась до исторического минимума. Если на конец 2021 года уровень безработицы составлял 4,3% (по методике Международной Организации Труда, МОТ), то в конце 2022 года безработица в России опустилась до рекордно низкого значения в 3,7%.

Время поиска работы также заметно снизилось в 2022 году, отмечают аналитики. Если в начале года среднее время нахождения в статусе безработного составляло 6,8 месяца, то в декабре этот показатель опустился до 5,9 месяца. По мнению экспертов, быстрые время поиска работы и низкий уровень безработицы свидетельствуют о заметном дефиците кадров. Тенденции на рынке труда в прошедшем году определялись, с одной стороны, демографическими и миграционными факторами, а с другой - заметным ростом спроса на работников в ряде отраслей экономики, в частности в сфере гособоронзаказа. В целом в России в 2022 году работу имели более 72 миллиона человек, что на 0,4%, или на 0,26 миллиона человек, больше, чем в 2021 году.

Согласно результатам исследования, в 2022 году в 45 регионах число занятых увеличилось, а в 40 сократилось. Эксперты отмечают, что суммарный прирост занятых у регионов с положительной динамикой составил 620 тысяч человек, что в 2 раза больше, чем суммарное сокращение у регионов, показавших снижение.

Теги: #безработица #рынок труда
Источник: Псковская Лента Новостей
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