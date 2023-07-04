Экономика

Показатели экономики России лучше ожидаемых, заявил Путин

Экономические показатели России лучше ожидаемых, что вселяет надежду, что все задачи будут решены, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены», - сказал Путин.

Экономика России продолжает восстанавливаться, несмотря на санкции, рост ВВП за пять месяцев текущего года составил 0,6%, заявил Мишустин в ходе встречи, пишет РИА Новости.

«Экономика страны продолжает, я бы даже сказал, уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции, на все чинимые препятствия нашей стране. Я как раз сейчас, готовясь к вам, смотрел цифры - за пять месяцев сегодня у нас рост ВВП составил 0,6%. Но, что очень важно, май к маю - 5,4%», - указал премьер. Он добавил, что сегодня у правительства есть уверенность в том, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств к концу года рост ВВП должен составить более 2%, при этом драйвером роста является обрабатывающая промышленность.

Инфляция в России на начало июля составила 3,4%, эксперты считают, что инфляция в России в годовом исчислении не должна превысить 5%, сообщил также премьер. По его словам, уровень безработицы в стране составил 3,1-3,2%

Показатели реализации нацпроектов составляют 98,95%, рассказал премьер. «Самые главные, наверное, цифры - это средний уровень достижения показателей по нацпроектам, вот я подготовил вам специальный документ, - 98,95%», - сказал он.

«Экология, демография, здравоохранение, культура… Все это направления, по которым, конечно, люди от нас ждут результатов, и это те способы достижения национальных целей развития, которыми, собственно говоря, мы руководствуемся в работе, в том числе и вашими поручениями», - добавил премьер.

Как указал Мишустин, все социальные обязательства будут выполнены. «Я думаю, что все задачи будут выполнены, а самое главное, я в этом уверен, все социальные обязательства будут выполнены», - подчеркнул он.