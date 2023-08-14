Экономика

«Новые люди» помогают молодым псковским предпринимателям разработать первые бизнес-проекты

Специальное приложение, где вакансии для студентов будут рассортированы по специальностям в вузах; сеть ресторанов с национальной кухней народов России — эти и другие бизнес-проекты подготовят начинающие предприниматели из разных регионов России. Они встретились на форуме наставников программы по развитию молодёжного предпринимательства «Я в деле». Он прошёл в Подмосковье и собрал более тысячи участников со всей страны, в том числе из Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Новые люди».

Фото здесь и далее: пресс-служба партии «Новые люди»

Участники программы делились опытом, общались с экспертами, и одновременно работали над бизнес-идеями, которые будут воплощать в своём регионе.

«Мы организовали уже второй выездной слет наставников программы "Я в деле". Учим их здесь смотреть на вещи под нешаблонным углом. Благодаря таким наставникам уже 12 тысяч студентов стали выпускниками 3 сезона нашей программы "Я в деле". Они выбрали для себя интересный и яркий путь — стать проводниками для тех, кто хочет погрузиться в мир предпринимательства. Осенью начинается новый сезон программы "Я в деле". Ребят там ждут новые приключения, с которыми, я уверен, они справятся», — подчеркнул лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Образовательная программа молодежного предпринимательства «Я в деле» создана партией «Новые люди» в январе 2022 года. Её реализует благотворительный фонд «Капитаны» вместе с Государственным университетом просвещения. Программу поддержали Минпросвещения России, правительство Москвы, Минобрнауки и Росмолодёжь.

Новый сезон программы «Я в деле» начнётся в сентябре. Наставники наберут команды из студентов колледжей и вузов. За несколько месяцев они пройдут обучение, встретятся с действующими предпринимателями и воплотят свои собственные бизнес-идеи.

«Наставническая деятельность в современном прочтении выходит за рамки профессиональной и включает в себя сложную систему взаимоотношений, которые могут развиваться на протяжении всего личностного развития молодого специалиста. Именно поэтому каждый наставник уникален в своем подходе и стиле. И сейчас Минпросвещения ведет активную работу в данном направлении по закреплению статуса наставника в стране», — прокомментировала заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Татевик Карабекян.