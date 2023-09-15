Экономика

Состоялось торжественное открытие конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Псков и Псковская область»

Открытие конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Псков и Псковская область» прошло 15 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

Руководители проекта Наталья Салахутдинова и Дарья Андреева представили жюри 17 участниц с совершенно разными видами бизнеса, в том числе, социальными и редкими.

«Видели ли бы вы, как сияют их глаза, когда они рассказывают о своем деле и как мечтают расти, масштабироваться и не где-то там, а в Пскове. Они очень любят свою землю. Это бесконечно ценно, и вот эти удивительные, хрупкие, красивые женщины ежедневно делают этот мир лучше», – отметили организаторы.

Одна из участниц создала уникальный центр для детей и взрослых с особенностями. Другая лечит людей. Кто-то рисует с детьми. Кто-то рисует со взрослыми. Кто-то защищает права людей, занимается сертификацией. Кроме ведения бизнеса, они еще жены и матери.

«Для того, чтобы они видели поддержку друг в друге, как в соратниках, как в бизнес-партнерах, так и в дружбе, экологичной дружбе, чтобы они через окружение таких прекрасных женщин еще больше себя усиливали, понимали свои таланты и тем самым общество! И это возможно только благодаря живому общению единомышленников», – добавили организаторы.

Формат открытия был выбран нестандартный - деловая интерактивно-интуитивная игра, через которую каждая участница презентовала свой бизнес. Ведущие «ДягилевРобин» провели открытие в таком формате впервые.

Это дало свой эффект, участниц и их бизнес запомнили гораздо лучше и ярче, чем нежели это было через стандартную презентацию. Отдельно организаторы отметили, что открыла конкурс хэдлайнер проекта, блогер, благотворитель, общественный деятель, номинант премии Forbes Woman Mercury 2021 и 2022, эксперт Народного фронта при президенте РФ Екатерина Величкина, которая приехала в Псков, чтобы поддержать участниц.

Организаторы благодарят генерального информационного партнера ПЛН, стратегического партнера «Мой бизнес», генерального партнера Милу Ивегеш и квест-шоу «Форт Град», психолога проекта Марию Эллер, официальных партнеров: Екатерину и Константина Савченко и студию видеопроизводство «ПсковВидео», гида и специалиста по фаберже Дарью Шохину, амбассадоров конкурса Юлию Абрамову, Наталью Красикову и Екатерину Кострюкову, маркетолога конкурса Татьяна Малинкину. Создателей конкурса «Миссис Бизнес» ONIPROFI. Партнеров: ТЦ «Фьорд Плаза», отель «Олд Эстейт», «Территорию праздника», магазин женской одежды «ELIS», студию «Вышито», а также коуча и тренера Ирину Владимирову, Михаила Пасько и кафе «Миша», фотографов проекта Михаила Веткина и Олесю Козлову.

«Благодарим гостей, которые пришли поддержать участниц, и приглашаем всех на финал», - заключили организаторы.