Экономика

Полицейским и военным хотят сохранить индексацию окладов в 2024 году

В правительстве согласились с доводами депутатов о необходимости поддержать военных и приравненных к ним лиц. Ранее кабмин хотел пропустить ежегодное повышение денежного содержания военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств в 2024 году. Однако ко второму чтению законопроекта на эту тему депутаты подготовили поправки, исключающие приостановку индексации этим категориям граждан.

Предложение 13 ноября уже одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Аналогичные поправки правительства к бюджету на 2024—2026 годы также рассмотрели на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, пишет «Парламентская газета».

Согласно действующим нормам, решения об индексации окладов судей и гражданских госслужащих принимает президент, а об индексации довольствия военных, полицейских, сотрудников со специальными званиями — правительство. Этим категориям оклады индексируются 1 октября на прогнозный уровень инфляции данного года.

В 2024 году правительство предложило отменить индексацию окладов судей, прокуроров, следователей, денежного содержания государственных гражданских служащих, помощников сенаторов и депутатов, сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и приравненных к ним лиц. Такой законопроект кабмина Госдума приняла в первом чтении 25 октября. Ожидалось, что непосредственный финансовый эффект законопроекта составит в 2024 году около 36 миллиардов рублей. В 2025 и 2026 годах предлагается вновь вернуться к индексации — средства на это предусмотрены в федеральном бюджете.

Однако 13 ноября на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству поддержали поправки, внесенные депутатами, о сохранении индексации зарплат военнослужащих и приравненных к ним лиц.

Это значит, что индексация зарплат не будет приостанавливаться до 1 января 2025 года в отношении военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС и Государственной противопожарной службы.

«Ко второму чтению поступили 4 поправки — тем самым мы открываем путь для индексации денежных окладов военнослужащим и правоохранительному блоку. Напомню, в ходе первого чтения мы высказали принципиальную позицию правительству о том, что это нужно сделать», — сказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов и призвал коллег поддержать документ.

В бюджете страны тоже хотят отразить повышение окладов военным и сотрудникам правоохранительных органов в будущем году. На заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам рассмотрели такую поправку правительства к проекту закона о федеральном бюджете на ближайшую трехлетку.

«Поправка связана с исключением положения о пропуске индексации окладов, денежного содержания военнослужащих и приравненных к ним лиц в 2024 году», — сказала замминистра финансов Ирина Окладникова.

Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров также обратил внимание, что, помимо отражения этой нормы в базовом законе о приостановке индексации зарплат отдельным категориям, внести и поправки в бюджет на 2024-2026 годы. Во втором чтении главный финансовый документ страны рассмотрят 15 ноября.

Ранее, в июне 2023 года, правительство своим постановлением с 1 октября повысило оклады военных и силовиков на 10,5% — на уровень инфляции. Таким образом увеличены: