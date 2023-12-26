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Экономика

Минфин не планирует повышать налог на прибыль

27.12.2023 21:12|ПсковКомментариев: 0

Минфин РФ не планирует повышать налог на прибыль в 2024 году, но будет рассматривать соответствующие предложения от бизнеса при подготовке основных направлений налоговой политики на следующий бюджетный цикл, идею повысить налог на прибыль в РФ и увеличить инвестиционные вычеты надо взвесить, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Бюджет принят, на 2024 год – уже точно все. А на 2025-2026 год – это уже новый бюджетный цикл. Будем рассматривать Основные направления налоговой политики, бизнес там какие-то предложения готовит, я знаю. Будем взаимодействовать с бизнесом и рассматривать их предложения», – сказал журналистам Силуанов, отвечая на вопрос о возможности повышения налогов в России.

Комментируя предложения бизнеса о повышении ставки налога на прибыль, Силуанов уточнил, что сейчас пока рано говорить о каких-то конкретных решениях, пишет РИА Новости. «Сейчас рано говорить, возможно или невозможно (повышение ставки налога на прибыль – ред.). Мы всегда прислушиваемся к бизнесу и стараемся основные вопросы с ним согласовывать», – заявил он.

Теги: #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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