Экономика

Свыше 14 млн работников в РФ ушли в неформальный сектор

Число работников в неформальном секторе экономики РФ увеличилось до 14,2 млн человек в III квартале 2023 года (самая свежая статистика), сообщили в Росстате. Это 19,1% от общей численности занятых. За год показатель вырос почти на полмиллиона.

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Важно различать теневой сектор, влекущий уход от налогообложения, и неформальный, где граждане платят сборы, сказала заместитель руководителя направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Елена Хейфец.

В основном неформально работают мигранты, а также сотрудники сферы услуг (уборщики, официанты, таксисты, горничные) и мелкие предприниматели, пояснила заведующая кафедрой «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина.

Рост «неформальщиков» во многом связан с развитием режима самозанятости, полагает Елена Хейфец из ЦСР.

«Вторая причина — наращивание среднесписочной численности работников до 2,8 млн человек, занятых у ИП. Это происходит на фоне их адаптации к экономическим условиям. Предприниматели внедряют новые управленческие решения, перестраивают логистические цепочки поставок, а потребительский спрос стабилизируется», — приводят слова Хейфец «Известия».

Влияет и снижение доходов населения: инфляция приводит к тому, что люди чаще ищут подработку, обращаясь к неофициальной занятости, подчеркнула Ольга Панина из Финансового университета.

Теневой сектор помог частично смягчить воздействие санкций на экономику страны. Эта сфера способна обеспечивать создание и расширение производств тех товаров и услуг, которые не могут легально производиться под ограничениями.