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Экономика

Эффективность реализации индивидуального плана развития Псковской области оценили аудиторы

30.01.2024 08:47|ПсковКомментариев: 0

Индивидуальные планы развития (ИПР), принятые для регионов, отстающих по социально-экономическим показателям, нуждаются в больших объемах бюджетного финансирования для получения значимого эффекта. К таким выводам пришла Счетная палата в докладе, посвященном анализу эффективности ИПР. Наиболее позитивные изменения при этом аудиторы увидели в Псковской области. 

Работа над индивидуальными программами для раскрытия экономического потенциала отстающих регионов России началась в 2019 году по поручению Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост премьер-министра. Индивидуальные планы на 2020-2024 годы с учетом локальной специфики разработали для 10 регионов: Чувашии, Курганской и Псковской областей, Марий Эл, Алтайского края, Республики Алтай, Тывы, Карелии, Калмыкии и Адыгеи. На тот момент это были регионы с наихудшими показателями по четырем критериям: уровень безработицы и бедности, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в регионе, динамика инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных). Регионы Дальнего Востока и Северного Кавказа не вошли в программу, поскольку для них приняты специальные программы, пишет Forbes

По оценке аудиторов, регионы, где действовала программа, последние три года развивались несколько быстрее средних темпов по стране и существенно лучше других менее развитых регионов, прежде всего, Северного Кавказа. Наиболее позитивные изменения аудиторы увидели в Псковской области, Марий Эл, Адыгее и Чувашии. Наименьшие изменения — в Республике Алтай и Калмыкии. «По состоянию на 1 июля 2023 года в результате реализации мероприятий создано более 12 000 рабочих мест и привлечено более 172 млрд рублей инвестиций», — отмечается в докладе.

Утвержденный объем финансирования для всех 10 регионов на пять лет — 52 млрд рублей, из которых 50 млрд рублей — за счет федерального бюджета. Общий объем фактического финансирования в 2020–2022 годах составил 30,375 млрд рублей. С учетом этого поставленные изначально цели оказались завышенными и стали скромнее после корректировки в 2022 году. 

Доля финансирования по данной программе в общих доходах регионов варьируется от 0,6% в Алтайском крае и до 4,1% в Калмыкии. В силу небольшого масштаба оценить вклад именно ИПР в развитие регионов «представляется затруднительным», отмечают аудиторы. «Реализация ИПР с учетом объемов их финансирования изначально не может привести к кардинальным изменениям социально-экономического развития в соответствующих субъектах, — констатировала Счетная палата. — В связи с этим для получения значимого эффекта на региональном уровне требуется увеличение финансирования ИПР регионов». 

Санкции привели к удорожанию строительных материалов и оборудования, а объем финансирования программы — фиксированный. Из-за этого администрации регионов допускают отказ от создания некоторых объектов, чтобы суметь реализовать приоритетные планы, предупредили аудиторы. Большинство регионов попросили увеличить финансирование и продлить программу дальше 2024 года.

Распространять ИПР на все приграничные регионы, по мнению аудиторов, нерационально, «поскольку с учетом различий в их социально-экономическом положении и особенностей геополитической ситуации для поддержки различных регионов может потребоваться принципиально отличающийся набор мер (поддержка действующего бизнеса, содействие переселению граждан и т. д.)».  

Минэкономразвития поддерживает идею увеличить финансирование программы. «Чем выше будет финансирование, тем больше будет достигнуто положительных эффектов в регионах от реализации ИПР», — сообщила пресс-служба министерства, указав, что окончательное решение по финансированию — за правительством. На 2025-2026 годы в федеральном бюджете уже зарезервировано по 1 млрд на каждый регион, участвующий в программе, уточнили в министерстве. Ведомство удовлетворено реализацией ИПР. «Уровень безработицы (в регионах, где реализуется ИПР - ред.) снизился по сравнению со среднероссийским уровнем в два с половиной раза. По темпам снижения уровня бедности девять из десяти регионов вошли в число лучших и средних в России. В семи из десяти регионов в 2020–2022 годах отмечается положительная динамика объема инвестиций по сравнению с периодом 2015–2019 годов», — перечислил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков. Министерство предлагает продлить ИПР до 2030 года, но обновить критерии отбора регионов и методологию составления планов. Вопрос об изменениях в списке регионов-участников будет рассмотрен на уровне правительства, уточнил представитель Минэкономразвития.

Теги: #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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