Экономика

Россияне смогут воспользоваться налогом на вклады для получения вычетов

В 2024 году россияне впервые заплатят налог на доходы по вкладам. При этом они могут воспользоваться этим сбором для получения социального, имущественного и инвестиционного вычета, сообщили в пресс-службе ФНС. Для этого обязательно быть резидентом РФ.

Для получения компенсации человеку нужно подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, где указать доход, полученный в том числе и с процентов по вкладам. А еще — сумму НДФЛ к уплате, которую гражданину необходимо рассчитать самостоятельно. Также в декларации нужно заполнить данные на получение вычетов, пишут «Известия».

Если человек не предоставил заявление через личный кабинет о том, что он имеет право на компенсацию, то ФНС рассчитает налог по доходам с процентов по вкладу в общем порядке и направит уведомление пользователю, сказала юрист фирмы «Двитекс» Жанна Супряга. Вернуть излишне уплаченный сбор можно за период не более трех лет, предупредила юрист. Вычеты дается независимо от наличия трудоустройства, сообщили в ФНС.

Налоговые вычеты — эффективная мера поддержки, считает член Совета молодых ученых РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Гейнц. Они мотивируют при трудоустройстве сделать выбор в пользу официальной зарплаты, сказала она.

За 2022 год россияне в сумме вернули 2,7 трлн рублей с помощью этого инструмента.