Экономика

Высшее образование в Псковской области имеют свыше 20% безработных

По итогам выборочных обследований рабочей силы в среднем за 2023 год в Псковской области насчитывалось 9,1 тысячи безработных. Это те граждане, которые находились в поиске работы и были готовы к ней приступить. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате в преддверии Дня защиты от безработицы, который в России отмечают 21 мая.

Численность безработных в 2023 году уменьшилось на 23,5% по сравнению с 2022 годом. Уровень безработицы в среднем за 2023 год также снизился и составил 2,9% (за 2022 год – 3,95%).

Данные выборочных обследований показали, что большая часть безработных граждан проживает в городской местности – 75,8%. Средний возраст безработных в 2023 году составлял 42,2 года. В общем числе безработных более половины респондентов – 51,2% находились в возрасте от 40 до 59 лет.

Высшее образование имели 21% безработных граждан, среднее профессиональное – 43,7%. Большую часть – 61,5% от общего числа безработных составляли мужчины.

Средняя продолжительность поиска работы в 2023 году превышала шесть месяцев. Оставили прежнее место работы в связи с увольнением по собственному желанию 21% безработных.

По данным обследования рабочей силы, 21% безработных жителей Псковской области искали работу посредством обращения в органы службы занятости населения.