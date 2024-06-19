Экономика

Производитель Zewa и Libresse в России меняет название

Компания «Эссити», производитель брендов Zewa и Libresse, меняет название на «Эволюция Комфорта» («ЭвоКом»), что является стартом ребрендинга, сообщает пресс-служба компании.

«ООО "Эссити", производитель брендов Zewa, Libresse, Тена и Tork, меняет название... Сейчас нам важно сохранить доверие наших клиентов и сотрудников, а также продолжить вести успешный бизнес с новым именем компании - Эволюция Комфорта.., ООО "ЭвоКом"... Смена названия - это старт масштабной кампании по ребрендингу», - говорится в сообщении.

Компания подчеркивает, что торговые марки тоже готовятся к ребрендингу: одно из условий сделки - переход части брендов на кириллицу, пишет РИА Новости.

В 2022 году шведская компания Essity приступила к действиям по выходу с российского рынка и в 2023 году сделка по продаже бизнеса состоялась. Все это время фабрики, а в России их три, работали и продолжают работать в обычном режиме. Продажи продукции на территории России также не прекращались.