Экономика

Елена Косенкова: 2008 год – пик всех наших ожиданий в экономике

Пиком всех экономических ожиданий промышленников был 2008 год. Об этом экс-депутат областного Собрания, директор Псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова сообщила во время круглого стола «25 лет эпохи Владимира Путина», который проходил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 августа.

«Каждое поколение заслуживает то, что оно заслуживает. Так получилось, что в наших жизнях произошло множество изменений. Мы очень ждали лучшего до определенного периода, все было на очень высоком уровне. 2008 год – пик всех наших ожиданий в экономике, в развитии. И огромный спад. Не просто спад. То, что происходит в экономике, в производстве – очень сложно объяснить и очень трудно понять. Почему принимаются такие законодательные акты, почему мы не можем найти людей?» – задается вопросами Елена Косенкова.

Она уточнила, что эти вопросы рассматривали на разных уровнях, но «их решение очень сложное».

«Я все-таки надеюсь. Я очень желаю, чтобы все вернулись на свои места, и наша политика была на благо нашего народа, нашего региона и страны», – заключила Елена Косенкова.