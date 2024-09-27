Экономика

Центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес» в Пскове отмечает 15-летие

Центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес» в Пскове отмечает 15-летие 27 сентября. Сообщается в Telegram-канале центра.

Фото: Telegram-канал «Мой бизнес | Псковская область»

«Благодарим вас, наши дорогие предприниматели, за доверие. Мы вам всегда рады, а сегодня - особенно!» - отметили в центре.

Напомним, центр «Мой бизнес» ориентирован на поддержку предпринимателям в открытии своего дела и развитии действующего бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.