Экономика

Артур Гайдук о «Моглино»: Надеюсь, мы все услышим слова спикера Госдумы

Лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук на очередной сессии 31 октября посвятил свое выступление критике особой экономической зоны «Моглино», недавно прозвучавшей из уст спикера Госдумы Вячеслава Володина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Много лет подряд при формировании бюджета мы говорили, что деньги, которые тратятся на ОЭЗ "Моглино", расходуются не рационально. Если и будет какая-то прибыль, то крайне не скоро. 24 октября Вячеслав Вололодин высказался про деньги, которые выделяются по программе для 10 регионов, - напомнил Артур Гайдук. - Надеюсь, что мы все услышим слова спикера Госдумы».

Напомним, Володин раскритиковал особую экономическую зону «Моглино» в Псковской области, в частности привел ее в качестве примера нелогичного расходования средств федерального бюджета.