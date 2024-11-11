Экономика

Депутаты областного Собрания обсудят программу развития экономики региона

Депутаты Псковского областного Собрания депутатов будут привлечены к обсуждению программы по развитию экономики Псковской области между первым и вторым чтениями проекта бюджета региона. Об этом председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию Псковской области Андрей Михеев заявил в эфире программы «Эхономика» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Безусловно, Псковское областное Собрание депутатов включено в оценку программы. Программа по развитию - это бюджетный инструмент, поэтому все предложения с депутатами обсудим в ходе рассмотрения проекта областного бюджета. В ноябре будет первое чтение по областному бюджету. В дальнейшем, с учетом всех рассмотрений и поручений, в период между первым и вторым чтением это обсуждение состоится», - сказал Андрей Михеев.

Напомним, в настоящее время уже рассматривается проект федерального бюджета на следующий год и плановый период.