Экономика

Псковская область опустилась на 60 место среди регионов РФ по высокопроизводительным рабочим местам

Псковская область заняла 60 место в рейтинге регионов России по высокопроизводительным рабочим местам, следует из результатов исследования РИА Новости.

Количество высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых человек в Псковской области в 2024 году составляло 282 и составило -0,7% от 2023 года. Ведущая отрасль с наибольшим количеством высокопроизводительных рабочих мест в регионе на 2024 год - обрабатывающие производства (26% в общем объеме высокопроизводительных рабочих мест).

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

3 место - Ненецкий автономный округ;

5 место - Санкт-Петербург;

8 место - Архангельская область;

10 место - Мурманская область;

12 место - Республика Карелия;

24 место - Вологодская область;

52 место - Ленинградская область;

50 место - Новгородская область;

64 место - Калининградская область.

В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге было использовано количество высокопроизводительных рабочих мест на тысячу занятых в регионе. Согласно официальным документам, к высокопроизводительным рабочим местам (ВПРМ) в стране относятся все замещенные рабочие места предприятия, на котором среднемесячная заработная плата работников (для индивидуальных предпринимателей - средняя выручка) равна или превышает установленную величину критерия (пороговое значение).

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где на каждую тысячу занятых приходится 929 высокопроизводительных рабочих мест. Кроме того, в первую пятерку также вошли Чукотский автономный округ (819 ВПРМ), Ненецкий автономный округ (811 ВПРМ), Ханты-Мансийский автономный округ (535 ВПРМ) и Санкт-Петербург (521 ВПРМ).

По итогам 2024 года на тысячу занятых приходилось 350 высокопроизводительных рабочих мест, что на 6,7% выше, чем годом ранее. При этом в 37 регионах результат оказался выше среднероссийского. В 58 субъектах РФ максимальное количество рабочих мест создано в обрабатывающей промышленности.

Напомним, по подсчетам за 2023 год, Псковская область заняла 52 место среди регионов России по доле высокопроизводительных мест.