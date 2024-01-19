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Более 1200 человек окунулись в купели в Псковской области в крещенскую ночь

Более 1200 человек окунулись в купели в Псковской области в ночь с 18 на 19 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

«За крещенскую ночь в купелях региона обряд купания уже совершили более 1200 человек, обошлось без происшествий. Дежурство в местах, официально организованных для купания, продолжается», - уточнили в ведомстве.

Безопасность в крещенские праздники обеспечивают сотрудники МЧС России.