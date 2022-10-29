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Новые кресты освятят и установят на церковь святой Варвары в Печорах 1 ноября

Новые кресты освятят и установят на церковь святой Варвары в Печорах 1 ноября. Об этом сообщается в Тelegram-канале АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

Чин освящения состоится 1 ноября в 10.00.

Памятник деревянного зодчества, храм святой Великомученицы Варвары, построен в 1779 году. Церковь находится перед входом в Свято-Успенскую Псково-Печерскую мужскую обитель города Печоры. Здание является памятником регионального значения (средовая архитектура). Церковь построена на месте, где была ранее часовня святой Великомученицы Варвары (утрачена).