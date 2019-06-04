Церковь / Партнеры и проекты

От классики до модерна: Храмы святой Троицы на Псковской земле

Фото: http://www.culture.pskov.ru

«Где Троица, там и Псков» - так в древности говорили псковичи. До XIV века на Руси нигде, кроме нашего города, не было храмов во имя Святой Троицы. Псковичи величали так и кафедральный храм, и город, и всю свою землю (это понятно из речи князя Довмонта: «Братье моужи псковичи, кто старъ, то отець, а кто млад, то ми брат. Слышал есми мужество ваше въ всех странах; се же вам надлежит живот и смерть; братия моя, потягнете за дом святые Троица!...»).

На территории Псковской области воздвигнуто немало храмов в честь святой Троицы, да и кафедральный собор региональной столицы - Свято-Троицкий. В день важного церковного праздника рассказываем о Троицких храмах Псковщины.

Псков

Свято-Троицкий собор кафедральный собор - это сердце Псковского Крома, сердце самого Пскова, самый главный и один из самых красивых храмов Псковской земли. С момента своего создания этот храм был в центре важнейших событий псковской жизни: здесь проходили самые торжественные обряды и службы, здесь крестили и сажали на княжение псковских правителей, здесь же самых знаменитых из них и хоронили. Также в Свято-Троицком соборе хранили самые важные документы, здесь велись и хранились псковские летописи.

У храма длинная и насыщенная история. Сегодняшнее здание является уже четвертым по счету. Первый Троицкий собор в Пскове был построен из дерева по велению равноапостольной княгини Ольги в середине X века: «Прииде блаженная Ольга близ реки, глаголешая Пскова, и ста на устии той реки… И внезапно преславное видение виде светлыми лучами осиеваемо место оное, пророчествуя, глаголяше: на месте сем будет храм Пресвятые Троицы и град велик зело и славен будет…»

Второй собор возвел в камне в XII в. Всеволод-Гавриил, первый князь Пскова. Облик этого храма приблизительно можно представить по иконе с образом князя у алтаря в Троицком соборе (Всеволод-Гавриил писан в рост, держащим на ладони модель храма).

Самым замечательным был третий Троицкий собор 1367 года (освящен 30 января 1368 года), сыгравший важнейшую роль в развитии местной архитектурной традиции. Реконструкция собора говорит о 25 (!) его престолах (с храмами Довмонтова города), одноглавии мощного храма и 32 (!) скатах его перекрытия.

Во время большого пожара 1609 года в соборе почти все погорело, но огонь совершенно не тронул раки с мощами Всеволода-Гавриила и Довмонта-Тимофея. В 1623 году в соборе поставлен вновь созданный дубовый Ольгин крест, вместо сгоревшего в пожаре 1609 года точно такого же креста равноапостольной княгини Ольги.

Нынешний Троицкий собор, четвертый по счету, был заложен в 1682 году на том же месте, где стояли предыдущие храмы. Строительство было завершено в 1699 году.

Храм построен из традиционного для псковской традиции храмового строительства материала - хорошо обработанной известняковой плиты. При этом в облике храма гармонично переплетаются строгость и простота псковского зодчества и черты характерного для 17 века московского стиля. Двухъярусный, 78-метровый, расположенный на высоком Кромском мысу, Свято-Троицкий собор как бы доминирует над раскинувшимся вокруг него городом. У храма пять глав - центральная символизирует Святую Троицу, которая была символом псковской земли (раньше Псков так и называли - «Дом Святой Троицы»), она увенчана огромным, площадью 300 кв.м, сияющим золотым куполом, на чье золочение было израсходовано сусального золота на 1 кг 310 г. Главный купол окружают еще четыре, по московской традиции символизирующих четырех апостолов-евангелистов.

Иконостас Свято-Троицкого собора уникален - сохранившийся с 17-18 веков, он имеет 42 метра в высоту и целых семь рядов икон. Сейчас иконостас венчает распятие, ранее там находилась икона Спасителя. Верхние два яруса икон изображают Страсти Господни, нижнее пять - иконы местного, праздничного, пророческого, праотеческого и деисусного рядов. Весь иконостас украшен искусной деревянной резьбой.

После революции храм был закрыт, но с 1941 года вновь стал действующим, и сегодня открыт для богослужений и посещений туристов.

Мелетово

25 марта 1890 года приговором общего собрания прихожан Успенской церкви в Мелетово был назначен сбор по 50 коп. с окладной души на расширение храма Успения Пресвятой Богородицы (классический, неискаженный образец средневековой псковской архитектуры середины XV века с элементами уникальной живописи). В 1910 году была собрана достаточная сумма, и с благословения архиепископа Арсения началось строительство отдельного теплого кирпичного храма во имя Святой Живоначальной Троицы.

Церковь была построена в псевдорусском стиле с элементами модерна. В 1914 году церковь освящена. Закрыта не позже 1930-х годов. В 1944 году здесь служил священник Дисидерий Дмитриевич Бойцов, являвшийся участником Псковской православной миссии.

Решением облисполкома от 12 мая 1964 года религиозная община Троицкой церкви снята с регистрации, храм закрыт. К 1990-м годам храм был в тяжелом состоянии.

В 2000-х церковь передана общине верующих, сейчас церковь находится в стадии восстановления. В связи с малолюдностью окрестных населенных пунктов службы в храме бывают пока только в большие церковные праздники.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник подготовил проект концепции сохранения и развития церкви Успения Богородицы в Мелетово. Документ предполагает создание музейно-туристического комплекса, включающего в себя территорию погоста Мелетово с объектами культурного наследия: церковь Успения Богородицы и церковь Святой Троицы.

В проект включено проведение первоочередных противоаварийных работ, а затем комплексных работ по реставрации (архитектуры и фресок) и приспособлению церкви Успения Богородицы (1465 год), а также реставрации и приспособлению церкви Святой Троицы (1913 год). Кроме того, запланировано строительство на территории Мелетовского парка новых объектов инфраструктуры: музейного здания с информационным центром, экспозиционно-выставочными и лекционными помещениями, стоянкой автотранспорта, кафе и гостевого дома. Сроки реализации намечены на 2018-2024 годы.

Как стало известно в апреле 2019 года, в регионе был объявлен конкурс по определению подрядчика для выполнения комплексных ремонтно-реставрационных работ в церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетово Псковского района. Начальная максимальная цена контракта составляет более 40,6 млн рублей.

Остров

Церковь Живоначальной Троицы была возведена в городе Острове, на правом берегу реки Великая, что неподалеку от главной центральной площади города. Постройка соборной церкви была напрямую связана со строительством самого города в 1778 году. В то время императрица Екатерина II путешествовала по России, посещая новоустроенные губернии. Посетив город Остров, императрица пожаловала шесть тысяч рублей на возведение новой церкви, но этих денег не хватило, и еще 600 рублей было добавлено из уездного казначейства.

Весной 1784 года по близлежащим городам были опубликованы объявления о вызове всех желающих принять участие в построении церкви в Острове. Но на торги в апреле 1784 года никто не пришел, по причине чего они начались снова. Параллельно подготавливалось место для возведения собора, при этом сносились старые заводы и частные дома. В 1786 году все-таки была заложена церковь Троицы, а в 1790 году ее строительство уже было окончено.

Церковь расположилась на обширной территории прямо в центре города, неподалеку от главных улиц. Местом возведения стала Торговая площадь, где прежде стоял деревянный Воздвиженский храм, который был уничтожен в XVI веке при вторжении Стефана Батория. Изначально церковь имела два престола, главным из которых стал холодный или Троицкий престол, а придельным престолом стал храм Воздвижения.

В начале мая 1993 года колокольня собора была украшена башенными часами от часовщиков «Винтер», приобретенными в Петербурге за 1260 рублей - колоссальные по тем временам деньги.

Не позже 1930-х годов храм был закрыт, во 2-й пол. ХХ века поддерживался в порядке. По счастливому стечению обстоятельств здание после закрытия уцелело, его не коснулась рука вандалов. Собор был возвращен верующим в 1990 году.

Залесье

Фото: Юрий Каныгин

Церковь Троицы Живоначальной в селе Залесье Печорского района - кирпичная церковь, построенная в 1789-1798 годах помещиком, полковником Василием Степановичем Плещеевым, и его женой Екатериной Ивановной.

Освящена церковь 8 января 1796 года архимандритом Псково-Печерского монастыря Петром. По случаю повреждения престола пожаром вновь церковь освящена в феврале 1899 года.

Церковь пострадала во время боевых действий в 1919 году. Прихожане храма обязались ежегодно вносить на ремонт храма по 2 фунта ржи или по 15 марок с каждой десятины. В соответствии с Тартуским договором, с 1920 по 1944 год селение входило в состав Эстонии. В 1922-1923 годах велись восстановительные работы, в том числе и на деньги Эстонского правительства. В сентябре 1923 года храм был вновь освящен.

Троицкая церковь не прекращала свою деятельность и в годы Великой Отечественной войны. В 1944 году селение включено в состав Псковской области. Церковная община Троицкой церкви была зарегистрирована в феврале 1946 года.

В течение советского периода истории церковь не закрывалась.

Также храмы Святой Троицы расположены в Себеже, Невеле и деревнях Грешина Гора, Миритиницы, Подберезье, Доможирка.