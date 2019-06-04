←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Церковь / Партнеры и проекты 04.06.2019 12:293 Полсотни юных псковичей принял детский летний лагерь в Троицком соборе 16.06.2019 11:070 От классики до модерна: Храмы святой Троицы на Псковской земле 14.06.2019 09:030 Посетить Талабские острова приглашает паломническая служба храма Александра Невского 13.06.2019 09:210 Воскресная школа для детей и взрослых при храме Александра Невского продолжает работу в летний период 10.06.2019 22:060 Завтра псковичей приглашают на первое занятие в цикле бесед, посвященных изучению посланий святых апостолов Петра и Павла 10.06.2019 09:430 Волонтерская акция «Наши древние храмы» должна проводиться в Пскове ежегодно, уверен настоятель церкви Василия на горке
Церковь / Партнеры и проекты

От классики до модерна: Храмы святой Троицы на Псковской земле

16.06.2019 11:07|ПсковКомментариев: 0

Фото: http://www.culture.pskov.ru

«Где Троица, там и Псков» - так в древности говорили псковичи. До XIV века на Руси нигде, кроме нашего города, не было храмов во имя Святой Троицы. Псковичи величали так и кафедральный храм, и город, и всю свою землю (это понятно из речи князя Довмонта: «Братье моужи псковичи, кто старъ, то отець, а кто млад, то ми брат. Слышал есми мужество ваше въ всех странах; се же вам надлежит живот и смерть; братия моя, потягнете за дом святые Троица!...»).

На территории Псковской области воздвигнуто немало храмов в честь святой Троицы, да и кафедральный собор региональной столицы - Свято-Троицкий. В день важного церковного праздника рассказываем о Троицких храмах Псковщины.

Псков

Свято-Троицкий собор кафедральный собор - это сердце Псковского Крома, сердце самого Пскова, самый главный и один из самых красивых храмов Псковской земли. С момента своего создания этот храм был в центре важнейших событий псковской жизни: здесь проходили самые торжественные обряды и службы, здесь крестили и сажали на княжение псковских правителей, здесь же самых знаменитых из них и хоронили. Также в Свято-Троицком соборе хранили самые важные документы, здесь велись и хранились псковские летописи. 

У храма длинная и насыщенная история. Сегодняшнее здание является уже четвертым по счету. Первый Троицкий собор в Пскове был построен из дерева по велению равноапостольной княгини Ольги в середине X века: «Прииде блаженная Ольга близ реки, глаголешая Пскова, и ста на устии той реки… И внезапно преславное видение виде светлыми лучами осиеваемо место оное, пророчествуя, глаголяше: на месте сем будет храм Пресвятые Троицы и град велик зело и славен будет…»

Второй собор возвел в камне в XII в. Всеволод-Гавриил, первый князь Пскова. Облик этого храма приблизительно можно представить по иконе с образом князя у алтаря в Троицком соборе (Всеволод-Гавриил писан в рост, держащим на ладони модель храма).

Самым замечательным был третий Троицкий собор 1367 года (освящен 30 января 1368 года), сыгравший важнейшую роль в развитии местной архитектурной традиции. Реконструкция собора говорит о 25 (!) его престолах (с храмами Довмонтова города), одноглавии мощного храма и 32 (!) скатах его перекрытия.

Во время большого пожара 1609 года в соборе почти все погорело, но огонь совершенно не тронул раки с мощами Всеволода-Гавриила и Довмонта-Тимофея. В 1623 году в соборе поставлен вновь созданный дубовый Ольгин крест, вместо сгоревшего в пожаре 1609 года точно такого же креста равноапостольной княгини Ольги.

Нынешний Троицкий собор, четвертый по счету, был заложен в 1682 году на том же месте, где стояли предыдущие храмы. Строительство было завершено в 1699 году.

Храм построен из традиционного для псковской традиции храмового строительства материала - хорошо обработанной известняковой плиты. При этом в облике храма гармонично переплетаются строгость и простота псковского зодчества и черты характерного для 17 века московского стиля.  Двухъярусный, 78-метровый, расположенный на высоком Кромском мысу, Свято-Троицкий собор как бы доминирует над раскинувшимся вокруг него городом. У храма пять глав - центральная символизирует Святую Троицу,  которая была символом псковской земли (раньше Псков так и называли - «Дом Святой Троицы»), она увенчана огромным, площадью 300 кв.м, сияющим золотым куполом, на чье золочение было израсходовано сусального золота на 1 кг 310 г. Главный купол окружают еще четыре, по московской традиции символизирующих четырех апостолов-евангелистов. 

Иконостас Свято-Троицкого собора уникален - сохранившийся с 17-18 веков, он имеет 42 метра в высоту и целых семь рядов икон. Сейчас иконостас венчает распятие, ранее там находилась икона Спасителя. Верхние два яруса икон изображают Страсти Господни, нижнее пять - иконы местного, праздничного, пророческого, праотеческого и деисусного рядов. Весь иконостас украшен искусной деревянной резьбой.

После революции храм был закрыт, но с 1941 года вновь стал действующим, и сегодня открыт для богослужений и посещений туристов.

Мелетово

25 марта 1890 года приговором общего собрания прихожан Успенской церкви в Мелетово был назначен сбор по 50 коп. с окладной души на расширение храма Успения Пресвятой Богородицы (классический, неискаженный образец средневековой псковской архитектуры середины XV века с элементами уникальной живописи). В 1910 году была собрана достаточная сумма, и с благословения архиепископа Арсения началось строительство отдельного теплого кирпичного храма во имя Святой Живоначальной Троицы.

Церковь была построена в псевдорусском стиле с элементами модерна. В 1914 году церковь освящена. Закрыта не позже 1930-х годов. В 1944 году здесь служил священник Дисидерий Дмитриевич Бойцов, являвшийся участником Псковской православной миссии. 

Решением облисполкома от 12 мая 1964 года религиозная община Троицкой церкви снята с регистрации, храм закрыт. К 1990-м годам храм был в тяжелом состоянии.

В 2000-х церковь передана общине верующих, сейчас церковь находится в стадии восстановления. В связи с малолюдностью окрестных населенных пунктов службы в храме бывают пока только в большие церковные праздники.

Смотрите также
27.05.2018 16:3927 Троица в Мелетове - праздник со слезами на глазах…

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что Псковский государственный объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник подготовил проект концепции сохранения и развития церкви Успения Богородицы в Мелетово. Документ предполагает создание музейно-туристического комплекса, включающего в себя территорию погоста Мелетово с объектами культурного наследия: церковь Успения Богородицы и церковь Святой Троицы.

В проект включено проведение первоочередных противоаварийных работ, а затем комплексных работ по реставрации (архитектуры и фресок) и приспособлению церкви Успения Богородицы (1465 год), а также реставрации и приспособлению церкви Святой Троицы (1913 год). Кроме того, запланировано строительство на территории Мелетовского парка новых объектов инфраструктуры: музейного здания с информационным центром, экспозиционно-выставочными и лекционными помещениями, стоянкой автотранспорта, кафе и гостевого дома. Сроки реализации намечены на 2018-2024 годы.

Как стало известно в апреле 2019 года, в регионе был объявлен конкурс по определению подрядчика для выполнения комплексных ремонтно-реставрационных работ в церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Мелетово Псковского района. Начальная максимальная цена контракта составляет более 40,6 млн рублей.

Остров

Церковь Живоначальной Троицы была возведена в городе Острове, на правом берегу реки Великая, что неподалеку от главной центральной площади города. Постройка соборной церкви была напрямую связана со строительством самого города в 1778 году. В то время императрица Екатерина II путешествовала по России, посещая новоустроенные губернии. Посетив город Остров, императрица пожаловала шесть тысяч рублей на возведение новой церкви, но этих денег не хватило, и еще 600 рублей было добавлено из уездного казначейства.

Весной 1784 года по близлежащим городам были опубликованы объявления о вызове всех желающих принять участие в построении церкви в Острове. Но на торги в апреле 1784 года никто не пришел, по причине чего они начались снова. Параллельно подготавливалось место для возведения собора, при этом сносились старые заводы и частные дома. В 1786 году все-таки была заложена церковь Троицы, а в 1790 году ее строительство уже было окончено.

Церковь расположилась на обширной территории прямо в центре города, неподалеку от главных улиц. Местом возведения стала Торговая площадь, где прежде стоял деревянный Воздвиженский храм, который был уничтожен в XVI веке при вторжении Стефана Батория. Изначально церковь имела два престола, главным из которых стал холодный или Троицкий престол, а придельным престолом стал храм Воздвижения.

В начале мая 1993 года колокольня собора была украшена башенными часами от часовщиков «Винтер», приобретенными в Петербурге за 1260 рублей - колоссальные по тем временам деньги.

Не позже 1930-х годов храм был закрыт, во 2-й пол. ХХ века поддерживался в порядке. По счастливому стечению обстоятельств здание после закрытия уцелело, его не коснулась рука вандалов. Собор был возвращен верующим в 1990 году.

Залесье

Фото: Юрий Каныгин

Церковь Троицы Живоначальной в селе Залесье Печорского района - кирпичная церковь, построенная в 1789-1798 годах помещиком, полковником Василием Степановичем Плещеевым, и его женой Екатериной Ивановной.

Освящена церковь 8 января 1796 года архимандритом Псково-Печерского монастыря Петром. По случаю повреждения престола пожаром вновь церковь освящена в феврале 1899 года.

Церковь пострадала во время боевых действий в 1919 году. Прихожане храма обязались ежегодно вносить на ремонт храма по 2 фунта ржи или по 15 марок с каждой десятины. В соответствии с Тартуским договором, с 1920 по 1944 год селение входило в состав Эстонии. В 1922-1923 годах велись восстановительные работы, в том числе и на деньги Эстонского правительства. В сентябре 1923 года храм был вновь освящен.

Троицкая церковь не прекращала свою деятельность и в годы Великой Отечественной войны. В 1944 году селение включено в состав Псковской области. Церковная община Троицкой церкви была зарегистрирована в феврале 1946 года.

В течение советского периода истории церковь не закрывалась.

Также храмы Святой Троицы расположены в Себеже, Невеле и деревнях Грешина Гора, Миритиницы, Подберезье, Доможирка.

Теги: #РПЦ #Псковская епархия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
16.06.2019, 11:070 От классики до модерна: Храмы святой Троицы на Псковской земле 16.06.2019, 08:050 Православные празднуют День Святой Троицы 15.06.2019, 14:361 Отмечаем Троицу: что можно и что нельзя делать? 15.06.2019, 08:480 Троицкую родительскую субботу отмечают православные
14.06.2019, 09:030 Посетить Талабские острова приглашает паломническая служба храма Александра Невского 13.06.2019, 09:210 Воскресная школа для детей и взрослых при храме Александра Невского продолжает работу в летний период 13.06.2019, 08:350 Как записаться на прием к митрополиту Тихону - ответ на вопрос псковички в проекте «ПЛН-Церковь» 12.06.2019, 14:360 Торжественная служба в кафедральном соборе, угощение, концерт и спектакль: как отпразднуют Троицу в Пскове
11.06.2019, 18:020 Псковичей приглашают завтра на престольный праздник храма св.Александра Невского 11.06.2019, 16:4510 Вице-премьер Алексей Гордеев провел совещание по сохранению и реконструкции псковских монастырей 11.06.2019, 13:491 Первая служба прошла сегодня в строящемся храме святителя Луки при Городской больнице в Пскове. ФОТО 11.06.2019, 13:080 Завершающий этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» состоялся в Псковской епархии 
10.06.2019, 22:060 Завтра псковичей приглашают на первое занятие в цикле бесед, посвященных изучению посланий святых апостолов Петра и Павла 10.06.2019, 09:430 Волонтерская акция «Наши древние храмы» должна проводиться в Пскове ежегодно, уверен настоятель церкви Василия на горке 08.06.2019, 15:292 Глава молодежного православного центра Псковской епархии Николай Крутов об итогах проекта «Наши древние храмы» и планах на будущее 08.06.2019, 12:082 Нет более прекрасного собеседника для нас сегодня, чем Пушкин: слово митрополита Псковского и Порховского Тихона после литии на могиле поэта
08.06.2019, 10:320 Представитель Псковской епархии принял участие в проверке условий пребывания задержанных в изоляторе временного содержания МО МВД России 07.06.2019, 08:054 Можно ли входить в храм без креста - ответ на вопрос псковички в проекте «ПЛН-Церковь» 06.06.2019, 20:400 Престольный праздник отметили сегодня в псковском храме Старое Вознесение. ФОТО 05.06.2019, 19:560 Ежегодный крестный ход в честь прп.Никандра Пустынножителя прошел в Порховском районе
05.06.2019, 15:270 «Наши древние храмы»: как прошла волонтерская акция в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии в Крестах 04.06.2019, 20:570 Команда Троицкого собора «Довмонт» одержала победу в летнем турнире по мини-футболу 04.06.2019, 14:520 Насладиться очарованием вечеров на Талабах приглашает псковичей экскурсионный центр «Троицкий» 04.06.2019, 12:293 Полсотни юных псковичей принял детский летний лагерь в Троицком соборе
04.06.2019, 08:161 Храм св. Николая в Псковском Устье: где же все-таки начинается Россия? 01.06.2019, 14:340 Летний городской лагерь для детей начинает работу в Троицком соборе 01.06.2019, 08:260 В день памяти благоверного князя Довмонта в Троицком соборе богослужение совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон 31.05.2019, 20:340 Красота традиции: третий выпуск Псковской школы звонарей получил дипломы
31.05.2019, 15:360 Богослужение в память о Дмитрии Донском пройдет 1 июня в псковском храме Александра Невского 31.05.2019, 12:430 Тур для представителей паломнических служб со всей России состоялся в Псковской области 31.05.2019, 07:050 Культурно-просветительский центр «Троицкий» приглашает псковичей на цикл бесед, посвященных изучению апостольских посланий 30.05.2019, 16:3611 Четыре тысячи храмов в России находятся в аварийном или разрушенном состоянии - РПЦ
30.05.2019, 08:220 Заупокойную литию на могиле А.С.Пушкина 8 июня совершит митрополит Псковский и Порховский Тихон 29.05.2019, 19:554 В Псковской епархии состоится обучающий семинар на тему «Организация социального служения на приходе» 29.05.2019, 07:230 Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в заседании Президиума Общества русской словесности 28.05.2019, 22:120 Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие во II Всероссийской конференции «Епархиальные древлехранители. Церковь и музеи»
28.05.2019, 19:240 Мечтаем наяву: Необычный урок рисования прошел в воскресной школе Троицкого собора 28.05.2019, 16:536 Детскую площадку и тренажеры установили волонтеры рядом с храмом св.Александра Невского в рамках проекта «Наши древние храмы» 27.05.2019, 14:230 «Вести недели» рассказали об акции «Наши древние храмы», которая прошла в Псковской области. ВИДЕО 27.05.2019, 13:230 «Нас нужно только расшевелить!» - волонтеры проекта «Наши древние храмы» завершили косметические ремонтные работы в Троицком соборе
27.05.2019, 12:080 В деревне Доможирка Гдовского района ведется реконструкция храма Святой Троицы 25.05.2019, 10:000 В Псковской епархии почтили память протоиерея Николая Гурьянова 24.05.2019, 13:166 Помочь в побелке Троицкого собора и уборке прилегающей территории приглашают псковичей 23.05.2019, 15:160 Экскурсионный центр «Троицкий» приглашает псковичей в паломнические поездки 26 и 28 мая
23.05.2019, 14:470 Ночная литургия для молодежи пройдет в Троицком соборе завтра 23.05.2019, 14:274 «Этот разговор перевернул мою жизнь»: настоятель церкви Старое Вознесение в Пскове рассказал о том, как пришел к вере 23.05.2019, 09:440 Митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавил крестный ход в Псково-Печерской обители 23.05.2019, 08:550 Всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре. ФОТО
22.05.2019, 08:310 Воспитанники воскресной школы Троицкого собора приняли участие в конкурсе детского рисунка «Александр Невский - герой на все времена» 21.05.2019, 12:060 Русские духовные концерты продолжают звучать под сводами старинного Любятовского храма 21.05.2019, 08:440 Книга высказываний старцев Псково-Печерского монастыря о том, как сохранить семью, вышла в издательстве «Вольный странник» 20.05.2019, 17:570 Ученики из воскресной школы Троицкого собора совершили паломническую поездку в Палкинский район
20.05.2019, 16:410 В рамках акции «Наши древние храмы» в Троицком соборе побелили стены и озеленили территорию. ФОТО 20.05.2019, 14:320 Псковичей и гостей города приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь 20.05.2019, 13:570 Конкурс отзывов о посещении Псково-Печерского монастыря стартовал в соцсетях 20.05.2019, 09:450 X Александро-Невские чтения прошли в Пскове. ФОТО
18.05.2019, 17:384 Митрополит Тихон: Зачем ждать федеральные деньги, если что-то можно сделать своими силами? 18.05.2019, 16:491 Около 600 человек привлек стартовавший в Псковской области проект «Наши древние храмы» 17.05.2019, 13:550 Третье место в турнире по футболу на кубок Димитрия Донского заняла команда Троицкого собора «Князь Довмонт» 17.05.2019, 10:340 Могучий голос истории: торжественный концерт прошел в театре им.Пушкина в рамках юбилейных Александро-Невских чтений
17.05.2019, 08:360 Дополнительные прослушивания для будущих первоклассников Хорового училища пройдут в Пскове 16.05.2019, 14:150 В Пскове прошло торжественное открытие юбилейных Александро-Невских чтений 16.05.2019, 09:4811 Архиепископ Берлинский и Германский Марк посетил Псковскую епархию 16.05.2019, 08:480 В Псковской епархии прошли торжества по случаю 80-летия митрополита Евсевия (Саввина). ФОТО
15.05.2019, 17:000 Губернатор Михаил Ведерников поздравил митрополита Евсевия с 80-летием 15.05.2019, 16:580 На все времена с Россией: как пройдут юбилейные Александро-Невские чтения в Пскове 14.05.2019, 16:130 Принять участие в монастырской трапезе и побывать в Музее Патриарха Алексия I приглашают псковичей в воскресенье 14.05.2019, 13:580 На субботние вечерние экскурсии по макету Псковского Кремля в образе XV в. приглашают псковичей и гостей города
14.05.2019, 12:120 Молодежный хор Троицкого собора впервые выступил на богослужении в храме 14.05.2019, 08:060 От Кремля до Скобаря или три причины, чтобы отправиться на велоэкскурсию по Пскову с «Троицким» 13.05.2019, 09:430 Престольный праздник прошел в храме святых Жен-Мироносиц. ФОТО 13.05.2019, 08:100 Трудно найти и невозможно забыть: что увидели псковские туристы на северных рубежах региона
12.05.2019, 09:242 В день своего рождения митрополит Евсевий возглавит Божественную Литургию в Троицком соборе 10.05.2019, 12:520 Отправиться в паломнический тур в Спасо-Казанский Симанский монастырь приглашают псковичей 09.05.2019, 21:570 Присоединиться к бесплатной велоэкскурсии по Пскову приглашает горожан экскурсионный центр «Троицкий» 09.05.2019, 12:430 Прохождение через границу смерти: монахи-фронтовики Псково-Печерского монастыря
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru