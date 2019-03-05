Культура

Открытие концертного сезона состоится 20 апреля в церкви Святого Петра в Печорах

Открытие концертного сезона 2019 года состоится 20 апреля в 16.00 в лютеранской церкви Святого Петра в Печорах. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, выступит Андрей Миргородский (орган, Норвегия).

Андрей Миргородский - российско-норвежский органист, дирижер, композитор, магистр церковной музыки. Выпускник Российской академии музыки им. Гнесиных по специальности хоровое дирижирование (класс профессора Д.А. Онегина) и Норвежской академии музыки по специальности церковная музыка (класс профессоров Бьёрн Бойсен, Карин Нельсон и Юн Лауквик).

Создатель и руководитель хора «Ex oriente Lux» при Католическом кафедральном соборе Непорочного зачатия пресвятой Девы Марии в Москве с 2002-2006 гг. С этим хором записал три диска литургической музыки. Основатель и руководитель фестиваля ранней музыки имени Св. Бергитты (Фредрикстад, 2015), международного органного фестиваля в Волер (Норвегия, 2017-18). Ведет активную концертную деятельность в Норвегии, Швеции, России.