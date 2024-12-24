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Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Сергеем Лаврухиным

26.12.2024 18:30|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии — начальник ГУ МЧС России по Псковской области, генерал-майор внутренней службы Сергей Лаврухин. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о главных событиях 2024 года для регионального управления МЧС.

Чем уходящий год отличался от предыдущего года? Как прошли для области паводкоопасный и пожароопасный сезоны? Какими происшествиями запомнился летний купальный сезон? В чем основные причины гибели людей на воде? Стало ли больше пожаров в сравнении с прошлым годом? Какие причины пожаров чаще всего выявляются? Есть ли рост по числу пострадавших от пожаров?

Трансляция завершена 

Теги: #обратный отсчет
Источник: Псковская Лента Новостей
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