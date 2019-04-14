Культура

На открытии сезона органных концертов в Печорах произошла замена исполнителя

Замена исполнителя произошла на открытии сезона органных концертов в Печорах. По независящим от организаторов причинам в концерте 20 апреля произошла замена. На концерте выступит Илона Биргеле (орган, Рига). В программе: Дж.Фрескобальди, К.Ф.Э.Бах, И.С.Бах, Р.Ермакс, П.Васкс, А.Калейс. Начало концерта в 16.00, сообщается в официальной группе «Органных концертов в Печорах» в соцсетях.

Первое серьезное знакомство с музыкой для Илоны Биргеле состоялось в Вараклянской музыкальной школе. В 1995 году она продолжила учебу по классу фортепиано в музыкальном колледже им. Яниса Иванова в Резекне и факультативно осваивала игру на органе под руководством педагога Бернадете Эверсе. Степень бакалавра по классу органа она получила в Латвийской музыкальной академии им. Я. Витолса под руководством лектора Лигиты Снейбе, затем продолжила занятия у профессора Таливалдиса Дексниса и в июне 2009 году закончила учебу в Академии со степенью магистра.