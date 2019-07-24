Культура

XV Международный театральный фестиваль стартует 1 августа в Пушкинских Горах

1 августа 15-й раз поднимает занавес Международный театральный фестиваль Творческого некоммерческого союза «Лаборатория искусств Кордон-2», сообщил Псковской Ленте Новостей заместитель директора ЛИК-2 Иосиф Будылин.

За минувшие годы на сцене лесного театра со спектаклями здесь побывали актеры, режиссеры и театральные педагоги разных стран - России, Франции, Италии, Германии, Латвии, Литвы. Широко представлены города и веси нашего Отечества - Москвы, Подмосковья, Сургута, Краснознаменска, Санкт-Петербурга, Гатчины, Агалатово. Ежегодные участники - режиссеры и актеры из Пскова. На сцене русская и мировая классика - Шекспир, Рембо, Пушкин, Гоголь, Гончаров, А. Островский. Интерпретации Даниила Андреева, Иосифа Бродского.

Некоторые театры стали постоянными участниками. Праздник театра привлекает гостей не только оригинальными трактовками, но и возможностью свободного общения зрителей и участников сценического искусства между спектаклями.

В дневные часы здесь идут уроки сценического мастерства, репетиции, подчас рождаются импровизации. Вечер после спектаклей отдан спектаклям и обсуждениям.

Насайте Лаборатории искусств опубликована не только программа фестиваля-2019, но все то, чем живет Лаборатория и ее Общественный совет в обычные дни: фотографии Общественного праздника поэзии, выставок скульптурных и живописных произведений, экскурсии по выставкам и музею «Пушкинский заповедник в литературе», новинок художественной жизни оригинального общественного начинания. Не случайно уже десять лет назад оно поддержано Общественной палатой. Вход на спектакли свободный. Деятельность Творческого союза основана только на благотворительной поддержке зрителей.