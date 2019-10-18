Культура

«Ночь искусств» в Пскове будет посвящена памятникам, включенным в Список ЮНЕСКО

«Ночь искусств» в Пскове будет посвящена памятникам, включенным в Список ЮНЕСКО. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил и. о. генерального директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев на пресс-конференции 18 октября.

На фото: Александр Голышев

«Со 2 ноября начнутся экскурсии, 3 ноября в офисе «Команды 2018» пройдет большая обзорная лекция, посвященная этим памятникам», - перечислил он. Также пройдут сборные экскурсии в Мирожский монастырь. Экскурсии на объекты, включенные в список ЮНЕСКО, будут бесплатными.

На фото: открытки, выпущенные по случаю включения псковских памятников в список ЮНЕСКО

«Мы хотим, чтобы памятники архитектуры великого Пскова вошли в плоть и кровь исторической среды нашего города, чтобы с ними познакомились люди разных возрастов. Событие по-настоящему большое», - сказал Александр Голышев, имея ввиду включение объектов культурного наследия Псковщины в список ЮНЕСКО.

«Это для нас очень долгожданное событие. Были разные проблемы, и не всегда псковичи были в этом виноваты, но наконец свершилось. Это большое событие, оценка труда наших музейщиков, работников культуры и многих других», - заключил он.

Напомним, по итогам рассмотрения на 43-й сессии Комитета в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены десять церквей Псковской школы архитектуры: «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря», «Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря: Преображенский собор», «Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы», «Церковь Михаила Архангела с колокольней», «Церковь Покрова от Пролома», «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда», «Церковь Георгия со Взвоза», «Церковь Богоявления со звонницей», «Церковь Николы с Усохи» и «Церковь Василия на Горке».