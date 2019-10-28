Культура

4 ноября Центр народного творчества приглашает на тематическую концертную программу «Песня не знает границ!»

В начале ноября в России отмечается один из важных государственных праздников — День народного единства. Порядка 300 мероприятий пройдут в Псковской области, посвященных этому патриотическому празднику. Центр народного творчества приглашает на праздничную концертно-тематическую программу «Песня не знает границ!», которая состоится 4 ноября в Доме офицеров (ул. Комдива Кирсанова, 5) в 17.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, более 100 участников из 9 районов области и города Пскова, среди которых лауреаты областного фестиваля-конкурса исполнителей народной песни «Песня русская», хореографические коллективы и ансамбли национальных организаций Псковской области представят свои концертные номера. Прозвучат песни на разных языках, песни патриотического характера и песни, которые трогают наши души.

Также зрителям предстанет колоритное дефиле в национальном русском костюме из коллекции «И в пир, и в мир, и в добрые люди» автора Людмилы Яковлевой, преподавателя Псковского политехнического колледжа, специальности «Дизайн в области культуры и искусства». Праздничную программу откроет выступление заслуженной артистки России Марины Курчавовой в сопровождении Театра танца «Русские узоры», а в финале прозвучит знаковая для русской души песня — «Калинка» в исполнении заслуженного артиста России Александра Либа.

Перед началом концерта в Доме офицеров с 14.00 будет развернута выставка национального костюма, все желающие смогут принять участие в тематических мастер-классах.

В Центре народного творчества (Некрасова, 10) в тот же день в 12.00 будет открыта областная фотовыставка «Национальный колорит самодеятельном художественном творчестве», приуроченная ко Дню народного единства. Официальный хэштег праздника — #мыедины.