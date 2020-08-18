Органный концерт состоится в Печорах 21 августа. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» в соцсети «ВКонтакте».
Концерт «Маэстро Бах» начнется в 18:00. Исполняет - лауреат международных конкурсов Мария Блажевич (орган, Томск - Тюмень).
В программе:
- Иоганн Себастьян Бах (1685-1750)
- Прелюдия и фуга до минор BWV 537
- Schmuke dich, o liebe Seele (Преобразись, душа, убранством) BWV 654
- Cоната ре мажор BWV 963
- Фантазия и фуга до минор BWV 537
- Фуга (XIV, неоконченная) из цикла «Искусство фуги» BWV 1080
- Токката и фуга ре минор BWV 565.