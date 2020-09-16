Культура

Концерт «Божественное и земное» состоится в Печорах

20 сентября в лютеранской церкви святого Петра в Печорах состоится концерт органной и вокальной музыки «Божественное и земное». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Перед слушателями выступят Марина Чугунова (орган) и Татьяна Сманцер (сопрано). Прозвучат произведения Баха, Вивальди, Страделлы, Перголези, Моцарта, Дубенского, Брамса, Франка, Морриконе и других композиторов.

Марина Чугунова окончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Историческое исполнительство на клавишных инструментах», нашла свое призвание в педагогике, возглавляя класс органа и клавесина в Детской школе искусств им. Г. В. Свиридова.

Татьяна Сманцер окончила Ивановское музыкальное училище по специальности «Теория музыки», а затем Петербургскую консерваторию как музыковед. По окончании консерватории стала брать уроки академического пения у В. С. Чечневой (вокального педагога, ученицы легендарной солистки Императорского Мариинского театра М. И. Бриан), стала солисткой камерной филармонии «Петербург-концерт», много гастролировала с концертами в странах Европы и США.

Вход за любое пожертвование. Слушателей просят соблюдать дистанцию и не забывать надевать защитные медицинские маски.