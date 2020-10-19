Лауреат международных конкурсов даст концерт в Печорах

Концерт органной музыки состоится в лютеранской церкви святого Петра в Печорах 20 октября в 18.30. Об этом сообщается в группе «Органный концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».
Исполнитель - лауреат международных конкурсов Наталья Гольфарб (Саратов).
В программе:
Гостей просят соблюдать меры безопасности и предосторожности - не забывать надевать защитные медицинские маски и держать дистанцию.
Наталья Гольфарб - лауреат международных конкурсов, доцент кафедры специального фортепиано (класс органа) Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова. Ведет активную концертную деятельность как в России, так и за рубежом. Лауреат премии «Высота» за заслуги в научно-педагогической деятельности (2016). Награждена общественной медалью «За вклад в сохранение народных традиций» (2017).