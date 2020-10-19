Культура

Лауреат международных конкурсов даст концерт в Печорах

Концерт органной музыки состоится в лютеранской церкви святого Петра в Печорах 20 октября в 18.30. Об этом сообщается в группе «Органный концерты в Печорах» в социальной сети «ВКонтакте».

Исполнитель - лауреат международных конкурсов Наталья Гольфарб (Саратов).

В программе:

И. С. Бах - Токката и фуга ре минор, BWV 565;

И. С. Бах - Хоральные прелюдии;

И. Пахельбель - Чакона фа минор;

Ф. Мендельсон-Бартольди - Соната до минор, op.65 №2;

О. Янченко - Медитация;

С. Франк - Героическая пьеса;

И. С. Бах - Токката Фа мажор, BWV 540.

Гостей просят соблюдать меры безопасности и предосторожности - не забывать надевать защитные медицинские маски и держать дистанцию.

Наталья Гольфарб - лауреат международных конкурсов, доцент кафедры специального фортепиано (класс органа) Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова. Ведет активную концертную деятельность как в России, так и за рубежом. Лауреат премии «Высота» за заслуги в научно-педагогической деятельности (2016). Награждена общественной медалью «За вклад в сохранение народных традиций» (2017).