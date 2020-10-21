Культура

Научная конференция о культурном наследии Псковской земли пройдет 23 октября

Сегодня, 23 октября, в Пскове состоится VI научно-практической конференция «Культурное наследие Псковской земли и сопредельных территорий».

Организатор мероприятия - комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области совместно с Научно-производственным центром по охране и использованию памятников культуры и истории.

В программе заявлены доклады исследователей, практиков музейной работы, сотрудников комитета по туризму, представителей Псковской епархии, сообщества архитекторов. Среди тем, предлагаемых к обсуждению, - проблемы управления объектами ЮНЕСКО, вопросы реставрации псковских объектов культурного наследия, осмысление туристского потенциала памятников.