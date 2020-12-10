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Культура

На «четыре с плюсом»

10.12.2020 16:45|ПсковКомментариев: 0

Несколько томов, сотни страниц, 10 памятников: завершены работы по подготовке отчета о более чем полуторагодичной работе по объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО «Храмы Псковской архитектурной школы». По своему содержанию он тесно увязан с планом управления памятниками, в формировании которого приняли участие многие специалисты, причем не только из Пскова: помогали опытные коллеги из других городов.

О значимости этого труда для дальнейшего сохранения объектов культурного наследия, развития туристической инфраструктуры Псковской области, а также о перспективах работы с памятниками всемирного наследия мы поговорили с главным специалистом ГАУК ПО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» Марией Лисенковой и заместителем начальника отдела популяризации объектов культурного наследия, информационного обеспечения и взаимодействия со СМИ комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Галией Акчуриной.

Все идет по плану

Е.Н.: Что представляет из себя план управления объектами ЮНЕСКО?

М.Л.: Это многотомный документ на русском и английском языках, являющийся руководством для дальнейшей работы с объектом Всемирного наследия. План управления, который был представлен в составе номинации в 2019 году, является основополагающим документом и содержит в себе основные аспекты, направления работы и мероприятия, связанные с сохранением объектов, их популяризацией, с поиском общественного согласия - взаимодействия между государственными органами, общественными организациями и физическими лицами.

Каждая строчка в этом документе имеет смысл: это не просто слова, а проанализированная информация, обоснованная и предложенная к реализации. Плодотворным оказался обмен опытом со специалистами из других регионов это Санкт-Петербург, Новгород, Кижи и Соловки. У каждого региона есть свой уникальный опыт управления объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Псковская номинация - достаточно молодая, но коллеги нам подсказывают, в каком направлении двигаться. В формировании плана управления все исходят из уникальности самих объектов: этот документ строится не по жесткой схеме, а прорабатывается индивидуально для каждого конкретного объекта. И, конечно, план управления по определению не может быть статичным: он изменяется исходя из текущих требований и состояний. Корректировки в нашем плане управления возникли сразу: в номинации были представлены 18 серийных компонентов, а по факту на сессии ЮНЕСКО в 2019 году было принято к включению в список ЮНЕСКО 10 компонентов с названием «Храмы Псковской архитектурной школы».

Фото съемок с квадрокоптера здесь и далее предоставлены комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области
 

Е.Н.: Как известно, корректировку плана выполнял Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва (Институт Наследия). Как вы оцениваете опыт совместной работы со специалистами этой организации?

М.Л.: В рамках контракта выполнен анализ исполнения плана управления. У нас очень хороший результат: не на «пять», но на «четыре с плюсом» выполнены все необходимые мероприятия, предусмотренные планом управления на 2020 год, в том числе те, что были связаны с первичной документальной работой. Благодаря этому в следующем году мы можем переходить уже к непосредственной работе, связанной с управлением объектами.

С Институтом Наследия у комитета сложились плодотворные рабочие отношения, мы находимся в постоянном контакте. Институт Наследия оказывал помощь в подготовке номинации, их специалисты достаточно хорошо знают наши объекты, для них это не новая тема - это продолжение многолетней большой работы. Институт Наследия - базовая организация в сфере сохранения Всемирного наследия стран СНГ, которая осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Министерством культуры РФ и оказывает регионам методическую помощь по подготовке документации и взаимодействии с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО.

В сухом остатке

Е.Н.: Какие значимые итоги по управлению псковскими памятниками ЮНЕСКО достигнуты на данный момент?

М.Л.: Прежде всего, благодаря федеральному финансированию, выполнены мероприятия, которые были заложены ранее планом управления в части сохранения объектов культурного наследия. Примером является Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, где работы планируется завершить в следующем году.

Решены вопросы, связанные с созданием структурных подразделений для обеспечения реализации плана управления. Процедура согласования длительная, но на начало 2021 года она уже будет завершена. Необходимые процедуры проведены не только в комитете, но также в Псково-Изборском объединенном музее-заповеднике и Псковской епархии. Задача отдела управления и развития объектом ЮНЕСКО, создаваемого в настоящее время в составе Научно-производственного центра по охране памятников, быть «оператором связи» между всеми участниками. Управление объектом - это большая системная административная и организационная работа, координирующая деятельность всех участников процесса.

Говоря об итогах, обязательно надо также сказать о том, что совместно с АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» на ближайшие два года сформирован план мероприятий, направленных на поддержание технического состояния объекта Всемирного наследия «Храмы Псковской архитектурной школы». По каждому объекту сформирован перечень мероприятий, которые предполагается выполнить в рамках проведения ремонтных либо реставрационных работ.

 

Г.А.: По договору с Институтом наследия было сделано многое: в частности, были выполнены выезды на объекты, составлена аналитическая записка по всем объектам и вынесены предложения по плану мероприятий, сформирован перечень дополнительных научных исследований. Предоставлен отчет по нашей работе за весь период с того момента, как номинация вошла в состав ЮНЕСКО.

13 ноября в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области состоялось совещание, в рамках которого представители Института Наследия полностью отчитались о проделанной работе, презентовали документацию и ответили на вопросы, поставленные комитетом.

На сегодняшний день комитетом совместно с институтом Наследия подготовлен отчет по объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО «Храмы Псковской архитектурной школы», выполненный согласно руководству по управлению объектами всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Этот документ будет направлен на рассмотрение в Министерство культуры РФ, в комиссию Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и далее - в Центр Всемирного наследия.

Е.Н.: Можно ли будет общественности ознакомиться с этими документами?

М.Л.: В рамках работы комитета по охране объектов культурного наследия планируем организовать презентационную встречу, на которой псковичи смогут ознакомиться с документами. Обязательно пригласим представителей общественности и специалистов ВООПИиК. Скорее всего, это произойдет уже в начале следующего года. На сайте комитета в ближайшее время будет размещена отчетная документация.

Прекрасное близко

Е.Н.: Какие первоочередные работы по псковским объектам ЮНЕСКО запланированы на ближайшее время?

М.Л.: Намечен план мероприятий на следующие два года - поставлены цели и задачи по основным компонентам: административные мероприятия, сохранение выдающейся универсальной ценности объекта, обеспечение безопасности и снижение рисков разрушения утраты памятников, организация устойчивого туризма на территории, достижение общественного согласия. По каждому из компонентов проработан перечень мероприятий.

В следующем году важной составляющей работы наряду с мерами по сохранению памятников для нас будет оценка антропогенной нагрузки на памятники. Сейчас стоит вопрос, как реализовывать это мероприятие. Выполнять расчет антропогенной нагрузки объективно, в условиях, когда отсутствуют туристические потоки, уменьшилось количество посетителей в храмах, не представляется возможным. Будем искать пути решения.

Е.Н.: Какие мероприятия предполагаются в рамках популяризации псковских объектов ЮНЕСКО?

Г.А.: На данный момент у нас запланирован ряд мероприятий на 2021-2022 год, которые будут направлены на популяризацию объекта ЮНЕСКО. В частности, будут выпущены открытки и книга о компонентах объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. У нас есть видение этого издания, готовить ее публикацию будет комитет с привлечением профессионалов-специалистов. Также планируем организовать масштабный Форум, куда мы пригласим для обмена опытом представителей из других регионов, которые также занимаются объектами ЮНЕСКО.

 

На 2022 год планируем съемки документальных фильмов о каждом компоненте объекта ЮНЕСКО. Это будет не просто рассказ об истории псковских храмов, мы хотим дать полное представление о каждом памятнике, привлечь к работе архивные документы, изучить легенды, рассказать о том, что будет интересно и привлечет людей. Также в планах на 2022 год - создание и запуск веб-платформы по объекта ЮНЕСКО в связке с официальным сайтом комитета. На этом сайте можно будет не только найти информацию по каждому объекту, но и увидеть, какие туристические маршруты существуют по памятникам, какие мероприятия проводятся. На этом портале будет саккумулировано все, что касается 10 псковских храмов, объекта Всемирного наследия. Сайт будет выполнен в соответствии с новейшими веяниями в сфере IT, в том числе будут использованы технологии 3D.

Есть и другие планы, но пока они находятся в процессе разработки, мы бы не хотели раскрывать подробности.

Е.Н.: В ходе недавней конференции, прошедшей в Пскове, комитет по туризму озвучил информацию о том, что очень маленький процент туристов заинтересован в тематических экскурсиях по объектам ЮНЕСКО. Какие шаги в рамках плана управления призваны решить эту проблему?

М.Л.: На данный момент налажен тесный контакт с туроператорами Псковской области. В следующем году будут разрабатываться несколько туристических маршрутов для разных категорий туристов, начиная от школьников и студентов, заканчивая специалистами – искусствоведами и реставраторами. Они будут рассчитаны на разную тематику и продолжительность.

Е.Н.: С вопросами развития туризма связана и проблема создания должной инфраструктуры. Не везде есть удобные парковки, нет площадок для осмотра памятников группами, отсутствуют туалеты и киоски, где-то в принципе не обеспечен доступ к объекту. Есть ли какое-то видение по решению этих проблем на данный момент?

М.Л.: Это вопрос более широкий, связанный с планом стратегического развития города Пскова и благоустройством городских пространств. Администрация города всегда идет навстречу в части учета наличия объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Насколько нам известно, в следующем году запланирован ремонт Октябрьского проспекта и площади Ленина, которые непосредственно связаны с одним из компонентом объекта Всемирного наследия, это Церковь Михаила Архангела с колокольней.

Е.Н.: Предполагается, что это соседство будет учитываться при реконструкции общественного пространства?

М.Л.: Когда мы говорим о компонентах объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, термин «предполагается» уже не звучит. Статус памятников априори учтен во всех мероприятиях, которые осуществляются в городе Пскове.

Беседовала Елена Никитина

Теги: #ЮНЕСКО #памятники #Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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