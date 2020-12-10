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Культура

В Пскове наградили юных художников

14.12.2020 19:13|ПсковКомментариев: 0

В выставочном зале Псковского регионального отделения Союза художников прошло торжественное закрытие выставки детских рисунков «Я рисую маму» и фотовыставки «Особое детство. Мечты. Надежды. Просто жизнь» в рамках проектов «Ради жизни», «Путешествие к истокам» и «Талантливые дети – будущее России».

В церемонии закрытия приняли участие юные художники из Пскова и Палкинского района. Председатель ПОООМС «Дети – наше будущее» поблагодарила детей-участников выставки за творчество и вручила каждому диплом и набор канцелярских принадлежностей, а также почетный значок «Юный художник».

 

«Ваши работы стали прекрасными подарками мамам к их празднику, поразили всех своей неповторимостью, яркостью. Продолжайте и дальше развивать творчество, фантазию и мастерство и радовать родителей и педагогов своими успехами!» – отметила Светлана Петрова.

Затем ребята из Палкино и Пскова отправились в социальный центр «Ради жизни» на Карла Маркса, 19, где приняли участие в новогодних мастер-классах. Дети с большим удовольствием отгадывали загадки, выполняли задания, участвовали в флешмобе, раскрашивали елочные игрушки и мастерили новогодние украшения.

Отметим, мероприятия состоялись с соблюдением всех необходимых санитарных требований.

Источник: Псковская Лента Новостей
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