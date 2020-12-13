Культура

Дом офицеров поздравил псковичей с наступающим Новым годом в стиле action

Творческие коллективы Дома офицеров поздравили псковичей с наступающим Новым годом, подготовив приключенческий фильм в стиле action, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

«Зрителей ожидают погони, стрельба, спасительное волшебство Деда Мороза, - рассказали в Доме офицеров. - Самые главные герои фильма - это талантливые артисты Дома офицеров, их яркие творческие выступления». Фильм можно посмотреть на официальном сайте Дома офицеров и в группах учреждения в социальных сетях.

В фильме снялись:

- Дарья Михайлова - участница образцового художественного коллектива детской вокальной студии «Позитив» (руководитель Нина Игнатьева);

- заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца "Русские узоры"» (руководитель Ирина Казимир);

- София Катунина - участница народного самодеятельного коллектива вокальной студии «Признание» (руководитель Алла Стеренчук);

- Андрей Евстафьев, Елена Федина, Константин Васильев, Александр Царкозенко - участники вокальной группы «АртМастер»

Сценарист, режиссер и исполнитель одной из главных ролей - Виталий Зубков. Особую благодарность в обеспечении съемок фильма Дом офицеров выразил студенческой организации «Молодежка ПсковГУ».

«Дорогие псковичи, Дом офицеров поздравляет с наступающим Новым 2021 годом! И желает приятного просмотра!» - добавили в пресс-службе учреждения.

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