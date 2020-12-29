Культура

Псковско-Изборский музей-заповедник представил программу новогодних мероприятий

Псковско-Изборский объединенный музей-заповедник опубликовал программу новогодних мероприятий и график работы в период со 2 по 10 января.

График и часы работы Псковского музея на новогодние праздники:

1 января - выходной.

Со 2 по 10 января с 11:00 до 18:00 работают: Главное здание Псковского музея, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, Приказная палата, Власьевская башня, Двор Постниковых, Варлаамовская башня.

2 января

11.00, 13.00 - Большой мастер-класс «Что растет на елке» (программа для родителей с детьми)

Это традиционная программа, которая открывает новогодний календарь специальных праздничных программ музея. Во время занятия дети и взрослые знакомятся с историей новогодних игрушек, узнают историю праздника.

Адрес: Двор Постникова, ул. О. Кошевого, 2.

Телефон для записи: +7 (8112) 292260.

11.30, 13.30, 14.30, 16.00 - Сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»

Экспозиция познакомит с древнейшими предметами декоративно-прикладного искусства из псковской коллекции - от символов религиозного культа эпохи неолита до убранства православного храма; с особенностями псковской школы живописи и архитектуры на примере уникального собрания иконописи XV-XVIII вв.; с удивительными по красоте и изяществу произведениями ювелирного искусства: драгоценные оклады икон, предметы церковного обихода. Особый интерес представляют наградные ковши XVII в., жалованные московскими государями за заслуги в знак милости.

Адрес: Псков, ул. Некрасова, 7 (главное здание музея).

Группа до 5 человек.

Стоимость: 1300 рублей + билеты по льготному тарифу

Записаться можно по телефону +7 (8112) 663311.

3 января

12.00 - Сборная экскурсия по Псковскому кремлю (группа от 7 человек)

В ходе экскурсии Вы узнаете историю строительства и военную историю Псковской крепости, познакомитесь с особенностями вечевого строя Псковской земли, застройкой средневекового Кремля. Предполагается посещение Троицкого собора.

Адрес: Псковский кремль (Кремль, 4)

Телефон для записи: +7 (8112) 724574

11.30, 13.30, 16.00 - Сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»

Адрес: Псков, ул. Некрасова, 7 (главное здание музея)

Группа до 5 человек.

Стоимость: 1300 рублей + билеты по льготному тарифу

Записаться можно по телефону +7 (8112) 663311.

15.00 - Сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны»

Экспозиция посвящена истории Псковского края с 1941 по 1945 годы. Оккупация на Псковщине длилась 3 года и 3 недели. Это одна из самых трагических и героических страниц в истории нашего края. Вы увидите советское оружие и редкие виды немецкого вооружения фашистских солдат. 9 июля 1941 года Псков был оккупирован частями группы армий «Север». Об оккупационном периоде на Псковщине рассказывают подлинные документы - рабочий паспорт, распоряжения оккупационной власти, почтовые, денежные знаки (рейхсмарки) и т.д

Экспозиция «Псковский край в годы ВОВ» располагает газетами периода 1941 - 1945 гг. Среди них, в том числе, очень редкие издания.

Псковский край - партизанский край, о подвигах которого можно узнать из экспозиции. Украшением является диорама «Форсирование реки Великой 23 июля 1944 года» авторов-художников Студии военных художников им. М.Б. Грекова - В.К. Дмитриевский, Н.С. Присекин, Г.И. Марченко.

Адрес: Псков, ул. Некрасова, 7 (главное здание музея). Телефон: +7 (8112) 663311.

Группа до 5 человек.

Стоимость: 800 рублей + входная плата.

14.00 - «Святки в Приказной палате» (культурно-образовательная фольклорная программа)

Участники познакомятся с обрядами, бытовавшими в Святки на Псковщине: походят колядовщиками, погадают, покричат «мороз» и сделают куколку-ангелочка на память. Гости программы услышат живое фольклорное пение, поиграют в народные игры.

Место сбора группы: информационный центр музея (ул. Кремль, 4).

Адрес: Псковский кремль, Приказная палата (Кремль, 4)

Телефон для записи: +7 (8112) 724574

15.00 - Сборная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова» с посещением всех выставок:

«Собор церковного искусства» (2 этаж)

«Три века Двора Постниковых» (1 этаж)

Выставка эмалей «Форма. Движение. Образ.» (цоколь)

Адрес: ул. Олега Кошевого, д. 2. Двор Постникова

Телефон для записи: +7 (8112) 292259

4 января

11.00, 13.00 - «В гости к профессору Мешкову» (культурно-образовательная программа для родителей с детьми с предрождественской историей)

Адрес: ул. Олега Кошевого, д. 2. Двор Постникова

Телефон для записи: +7 (8112) 292260

12.00 - Сборная экскурсия по Псковскому кремлю (группа от 7 человек)

Адрес: Псковский кремль (Кремль, 4)

Телефон для записи: +7 (8112) 724574

13.00 - Сборная экскурсия по музейному комплексу «Варлаамовский угол» с посещением Высокой и Варлаамовской башен.

Адрес: Варлаамовская башня, ул. Л. Поземского, 46

Запись по телефону: +7 8112 292259

11.30, 13.30, 14.30, 16.00 - Сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»

Адрес: Псков, ул. Некрасова, 7 (главное здание музея)

Группа до 5 человек.

Стоимость: 1300 рублей + билеты по льготному тарифу

Записаться можно по телефону +7 (8112) 663311.

14.00 - «Старая крепость»

Интерактивная программа со стрельцом для всей семьи. Участники узнают тонкости стрелецкой службы, посетят Власьевскую башню. Под руководством стрельца поучаствуют в боевом построении и попробуют свои силы в метании копья.

Адрес: Псковский кремль, Приказная палата

Телефон для записи: +7 (8112) 724574

15.00 - Сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны»

Экспозиция посвящена истории Псковского края с 1941 по 1945 годы. Оккупация на Псковщине длилась 3 года и 3 недели. Это одна из самых трагических и героических страниц в истории нашего края. Вы увидите советское оружие и редкие виды немецкого вооружения фашистских солдат. 9 июля 1941 года Псков был оккупирован частями группы армий «Север». Об оккупационном периоде на Псковщине рассказывают подлинные документы - рабочий паспорт, распоряжения оккупационной власти, почтовые, денежные знаки (рейхсмарки) и т.д

Экспозиция «Псковский край в годы ВОВ» располагает газетами периода 1941 - 1945 гг. Среди них, в том числе, очень редкие издания.

Адрес: Псков, ул. Некрасова, 7 (главное здание музея). Телефон: +7 (8112) 663311

Группа до 5 человек.

Стоимость: 800 рублей + входная плата.

16.00 - «Святки в Приказной палате» (группа до 5 человек).

Участники познакомятся с обрядами, бытовавшими в Святки на Псковщине: походят колядовщиками, погадают, покричат «мороз» и сделают куколку-ангелочка на память. Гости программы услышат живое фольклорное пение, поиграют в народные игры.

Место сбора группы: информационный центр музея (ул. Кремль, 4)

Предварительная запись и дополнительная информация по телефону: 8 (8112) 72-45-74

5 января

11.00, 13.00 - «Чудо рождественской ночи» (культурно-образовательная программа с творческим заданием для родителей с детьми)

Адрес: Псков, ул. Олега Кошевого, 2, Двор Постникова

Телефон для записи: +7 (8112) 292260

12:00, 16.00 - Квест «В поисках ларца Ермолая» (группа до 10 человек)

В ходе игры-квеста участники смогут подробнее познакомиться с историей Довмонтова города, узнают легенду о псковиче, закопавшем во время осады Пскова немецкими рыцарями в XIII веке клад с монетами. На пути к кладу придется взобраться на башню, расшифровать карту, попасть копьем в мишень, вычислить математические формулы и многое другое.

Возрастная категория: 7+

Предварительная запись и дополнительная информация по телефону: 8 (8112) 72-45-74

12.00 - Сборная экскурсия по Псковскому кремлю (группа от 7 человек)

Адрес: Псковский кремль (Кремль, 4)

Телефон для записи: +7 (8112) 724574.

11.30, 13.30, 16.00 - Сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»

Адрес: Псков, ул. Некрасова, 7 (главное здание музея)

Группа до 5 человек.

Стоимость: 1300 рублей + билеты по льготному тарифу

Записаться можно по телефону +7 (8112) 663311.

14.00 - «Кремлевская елка»

Программа проводится в Приказной палате Псковского Кремля и знакомит детей с традициями празднования Рождества и Нового года на Руси. Гостей встретит жена псковского купца, которая расскажет, как и почему менялась дата празднования Нового года, по каким «правилам» украшались первые елки и что необычного привнес в традиции встречи Нового года царь Петр I. Гостем программы станет богатый европейский купец, который познакомит ребят с иностранными обычаями проведения этого праздника. Закончится программа мастер-классом по изготовлению новогоднего сувенира.

Место сбора группы: информационный центр музея (ул. Кремль, 4)

Предварительная запись и дополнительная информация по телефону: 8 (8112) 72-45-74

14.00 - «Стрелецкая застава»

Интерактивная программа со стрельцом для родителей с детьми по истории военных событий у Варлаамовской и Высокой башен. Участие в тренировке владения копьем и бердышом.

Адрес: Варлаамовская башня, ул. Л. Поземского, 46

Запись по телефону: +7 (8112) 292259

15.00 - Сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны»

Экспозиция посвящена истории Псковского края с 1941 по 1945 годы. Оккупация на Псковщине длилась 3 года и 3 недели. Это одна из самых трагических и героических страниц в истории нашего края. Вы увидите советское оружие и редкие виды немецкого вооружения фашистских солдат. 9 июля 1941 года Псков был оккупирован частями группы армий «Север». Об оккупационном периоде на Псковщине рассказывают подлинные документы - рабочий паспорт, распоряжения оккупационной власти, почтовые, денежные знаки (рейхсмарки) и т.д

Экспозиция «Псковский край в годы ВОВ» располагает газетами периода 1941 - 1945 гг. Среди них, в том числе, очень редкие издания.

Адрес: Псков, ул. Некрасова, 7 (главное здание музея).

Телефон: +7 (8112) 663311

Группа до 5 человек.

Стоимость: 800 рублей + входная плата.

6 января

11.00, 13.00 - Акция «Рождество - семейный праздник»

Интерактивные творческие площадки для родителей с детьми по рождественской традиции.

Детей познакомят с народными традициями подготовки и празднования Рождества Христова, расскажут о святочных гаданиях, проведут мастер-класс по изготовлению музейного сувенира.

Адрес: ул. О. Кошевого, 2, Двор Постникова

Телефон для записи: +7811292260

12.00 - Сборная экскурсия по Псковскому кремлю (группа от 7 человек).

Адрес: Приказная палата (Кремль, 4)

Телефон для записи:+7 (8112) 724574

11.30, 13.30, 14.00, 14.30, 16.00 - Сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»

Адрес: Псков, ул. Некрасова, 7 (главное здание музея)

Группа до 5 человек.

Стоимость: 1300 рублей + билеты по льготному тарифу

Записаться можно по телефону +7 (8112) 663311.

14.00, 16.00 - Квест «В поисках ларца Ермолая» (группа до 10 человек)

В ходе игры-квеста участники смогут подробнее познакомиться с историей Довмонтова города, узнают легенду о псковиче, закопавшем во время осады Пскова немецкими рыцарями в XIII веке клад с монетами. На пути к кладу придется взобраться на башню, расшифровать карту, попасть копьем в мишень, вычислить математические формулы и многое другое.

Возрастная категория: 7+

Место сбора группы: информационный центр музея (ул. Кремль, 4)

Предварительная запись и дополнительная информация по телефону: 8 (8112) 72-45-74

14:00 - «Рождество в Приказной палате» (группа до 5 человек)

Участников познакомят с историей празднования Рождества Христова, с традициями вертепных представлений и украшения елочки.

В завершении программы пройдет мастер-класс по изготовлению новогодней открытки.

Место сбора группы: информационный центр музея (ул. Кремль, 4)

Предварительная запись и дополнительная информация по телефону: 8 (8112) 72-45-74

15.00 - Сборная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова» с посещением всех выставок:

«Собор церковного искусства» (2 этаж)

«Три века Двора Постниковых» (1 этаж)

Выставка эмалей «Форма. Движение. Образ.» (цоколь)

Адрес: ул. Олега Кошевого, д. 2. Двор Постникова

Телефон для записи: +7 (8112) 292259

7 января

11.00, 13.00 - «Чудо рождественской ночи»

Рождественские вертепы - история, традиции, музеи и выставки | Новогодние и рождественские колокольчики

Культурно-образовательная программа для родителей с детьми с творческим заданием.

Адрес: ул. О. Кошевого, 2, Двор Постникова

Телефон для записи: +7 (8112) 92260

12.00 - Сборная экскурсия по Псковскому кремлю (группа от 7 человек).

Адрес: Приказная палата (Кремль, 4)

Телефон для записи: +7 (8112) 724574

11.30, 13.30, 14.30, 16.00 - Сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»

Адрес: Псков, ул. Некрасова, 7 (главное здание музея)

Группа до 5 человек.

Стоимость: 1300 рублей + билеты по льготному тарифу

Записаться можно по телефону +7 (8112) 663311.

14.00 - «Стрелецкая застава»

Интерактивная программа со стрельцом для родителей с детьми по истории военных событий у Варлаамовской и Высокой башен. Участие в тренировке владения копьем и бердышом.

Адрес: Варлаамовская башня, ул. Л. Поземского, 46

Запись по телефону: +7 (8112) 292259

14.00 - «Как учили в старину»

Участники программы узнают, как учили грамоте и счету. Псковский подьячий проведет «уроки» арифметики, чистописания и родного языка, используя гусиные перья и чернила.

Возраст участников: 7+

Адрес: Приказная палата (Кремль, 4)

Предварительная запись и дополнительная информация по телефону.

Телефон для записи: +7 (8112) 724574

8 января

11.30, 13.30, 14.30, 16.00 - Сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»

Адрес: Псков, ул. Некрасова, 7 (главное здание музея)

Группа до 5 человек.

Стоимость: 1300 рублей + билеты по льготному тарифу

Записаться можно по телефону +7 (8112) 663311.

14:00 - «Кремлевская елка»

Культурно-образовательная программа с мастер-классом для родителей с детьми.

Программа проводится в Приказной палате Псковского Кремля и знакомит детей с традициями встречи Рождества и Нового года на Руси. Гостей встретит жена псковского купца, которая расскажет, как и почему менялась дата празднования Нового года, по каким «правилам» украшались первые елки и что необычного привнес в традиции празднования Нового года царь Петр Первый. Гостем праздника станет богатый европейский купец, который познакомит ребят с иностранными обычаями проведения этого праздника. Закончится программа мастер-классом по изготовлению новогоднего сувенира.

Возрастная категория: 6+

Адрес: Приказная палата (Кремль, 4)

Телефон для записи: +7 (8112) 724574

15.00 - Сборная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова» с посещением всех выставок:

«Собор церковного искусства» (2 этаж)

«Три века Двора Постниковых» (1 этаж)

Выставка эмалей «Форма. Движение. Образ.» (цоколь)

Адрес: ул. Олега Кошевого, д. 2. Двор Постникова

Телефон для записи: +7 (8112) 292259

9 января

11.00, 13.00 - Большой мастер-класс «Что растет на елке» (культурно-образовательная программа для родителей с детьми)

Это традиционная программа, которая открывает новогодний календарь специальных праздничных программ музея. Во время занятия дети и взрослые знакомятся с историей новогодних игрушек, узнают историю праздника.

11.30, 13.30, 14.30 - Сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»

Адрес: Псков, ул. Некрасова, 7 (главное здание музея)

Группа до 5 человек.

Стоимость: 1300 рублей + билеты по льготному тарифу

Записаться можно по телефону +7 (8112) 663311.

13.00 - Сборная экскурсия по музейному комплексу «Варлаамовский угол» с посещением Высокой и Варлаамовской башен.

Адрес: Варлаамовская башня, ул. Л. Поземского, 46

Запись по телефону: +7 (8112) 292259

10 января

11.00, 13.00 - «Как мещанка Марфа в лавку ходила»

Культурно-образовательная интерактивная программа познакомит с историей торговли в праздничные дни в начале 20 века.

Адрес: Двор Постникова (ул. О. Кошевого, 2)

Телефон для записи: +7 (8112) 292260

11.30, 13.30 - Сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»

Адрес: Псков, ул. Некрасова, 7 (главное здание музея)

Группа до 5 человек.

Стоимость: 1300 рублей + билеты по льготному тарифу

Записаться можно по телефону +7 (8112) 663311.

На новогодних каникулах все экскурсии и программы можно заказать для индивидуальных туристов, семей с детьми.

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