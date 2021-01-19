Культура

Псковичей приглашают на выставку «Книга года - 2020»

25 января в 12.00 в Псковской областной научной библиотеке (Профсоюзная, 2) откроется традиционная выставка-презентация «Книга - 2020». Она будет посвящена лучшим изданиям, пополнившим фонд библиотеки в 2020 году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, посетители познакомятся с новинками художественной литературы; будут представлены: серии «75 лет Великой Победы» и «Жизнь замечательных людей»; научные труды современных исследователей и красочные художественные альбомы по истории мирового искусства, литературоведческие издания, книги по истории, науке, технике и сельскому хозяйству; пособия для самостоятельного изучения иностранных языков.

Широко будет представлена «псковская страница» - 6-й том книги «Солдаты Победы». В ней публикуются сведения о 1055 участниках Великой Отечественной войны, родившихся или проживавших в Дновском районе Псковской области; библиографический указатель «Журналист, писатель и солдат», посвященный землякам - ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, творившим в литературе и журналистике. Его подготовили специалисты библиотеки.

Посетители увидят уникальное факсимильное издание, состоящее их двух книг, объединенных единым оформлением. Первая – «Лесоводственные устои» - посвящена 300-летней истории лесного хозяйства России. Великолепно иллюстрированное издание содержит печатные документы и рукописи, хранящиеся в фондах Российского музея леса. Текст переведен на английский язык. Вторая книга - «Автобиографические заметки старого лесничего» содержит воспоминания лесничего «Z» о своей работе начиная с 60-х годов XIX века. Прекрасная мелованная бумага в сочетании с замечательным художественным оформлением придают этим воспоминаниям особый антураж и звучание.