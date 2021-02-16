Культура

Кухня пушкинского времени станет темой новой online-лекции из «Михайловского»

Первая в 2021 году публичная online-лекция из Пушкиногорья пройдет завтра, 19 февраля, в «Доме Языковых», на базе активно работающего виртуального представительства Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в этом филиале Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, разговор пойдет о кулинарных предпочтениях россиян в пушкинское время.

В преддверии близкой Масленицы (напомним, что праздничная неделя в этом году начнется 8 марта) лекцию назвали двустишием из романа «Евгений Онегин»: «У них на масленице жирной водились русские блины». О культуре застолья у дворян в XIX столетии, о разнообразии так называемой «простой» кухни, о поваренных книгах и о многом другом своим слушателям расскажет экскурсовод музея-заповедника «Михайловское» Елена Вечеркова. «Особый поворот разговора - о блюдах, которые любил или просто упоминал в своих произведениях и письмах Пушкин» - отметили в пресс-службе.

Лекция начнется в полдень по Московскому времени (в Ульяновске на этот момент будет 13.00). Впервые к слушательской аудитории по Zoom’у смогут присоединиться и псковичи. Ссылка для подключения размещена на официальном сайте музея. В «Доме Языковых» вход на online-лекции из Пушкинского заповедника традиционно свободный.

Напомним, что работа лектория в рамках деятельности виртуального представительства Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в филиале музея имени И. А. Гончарова началась еще в 2019 году и получила самые благоприятные отклики у целевой аудитории.

Ульяновцы уже побывали на десяти лекциях, среди которых: «Пушкин в Михайловском», «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (2-я половина XIX - начало XXI века)», «Письма и записки в романе А. С. Пушкина «Дубровский» и так далее.

В нынешнем году в рамках долгосрочного проекта запланированы рассказы о потомках Пушкина (лектор - экскурсовод «Михайловского» Елена Севастьянова), о гражданской службе и об общественно политических взглядах поэта (лектор - ученый секретарь Пушкинского заповедника Эдуард Узенев).