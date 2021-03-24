Культура

Работа в Пушкинском заповеднике стала для меня хорошей школой жизни — Армен Мнацаканян

Работа в Пушкинском заповеднике стала для помощника секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Армена Мнацаканяна «очень хорошей школой жизни». Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

В заповеднике он отработал почти 10 лет - с 1996 по 2005 год, пройдя путь от старшего научного сотрудника до первого заместителя директора по музейной экономике. «В музее-заповеднике работали талантливые люди. Для меня это была очень интересная школа жизни. Это дорогого стоит», - отметил Армен Мнацаканян.

Также он добавил, что в своей работе старался придерживаться трех принципов: быть человеком, общаться с людьми и никогда не нарушать традиции. Их ему привили еще в период работы начальником управления образования Пушкиногорского района (1993-1996 годы).

Армен Мнацаканян также вспомнил интересные моменты, произошедшие во время его работы в заповеднике. Много историй было связано с приездом артистов на мероприятия, приуроченные к годовщинам рождения и смерти Пушкина. «Не забуду, как к нам приезжала Людмила Зыкина. Она пела, мы с ней поговорили», - рассказал гость студии.

Он с благодарностью вспоминает то время, потому что оно подарило ему много встреч с выдающимися людьми. Например, с кинорежиссером Григорием Данелией. Он остался в его памяти как жизнерадостный человек. Также Армен Мнацаканян рад своему знакомству с создателем и первым хранителем Пушкинского заповедника Семеном Гейченко.