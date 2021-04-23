Культура

Названы лауреаты премии «Оскар»

Картина американки китайского происхождения Хлои Чжао «Земля кочевников» (Nomadland) завоевала «Оскар» в категории «Лучший фильм года». Об этом было объявлено в воскресенье, 25 апреля, в ходе 93-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, пишут «Известия».

Фильм основан на одноименном документальном романе американской писательницы и журналистки Джессики Брудер. Лента повествует о немолодой американке, которая после потери работы решает начать свой путь по пустынному западу США, ведя кочевой образ жизни.

Сыгравшая главную роль в этой картине актриса Фрэнсис Макдорман получила «Оскара» в номинации «Лучшая актриса», а Хлоя Чжао удостоилась «Оскара» в номинации «Лучший режиссер» за работу над фильмом «Земля кочевников».

В номинации «Лучший фильм года» также были представлены картины «Отец», «Минари», «Манк», «Девушка, подающая надежды», «Суд над чикагской семеркой», «Иуда и черный мессия» и «Звук металла».

Британский актер Энтони Хопкинс удостоился «Оскара» в категории «Лучшая мужская роль» за картину «Отец» (The Father) французского режиссера Флориана Зеллера. Таким образом, 83-летний Хопкинс стал самым пожилым актером в истории, получившим награду Американской академии киноискусств.

В этой номинации на «Оскар» также претендовали Гари Олдман («Манк»), Риз Ахмед («Звук металла»), Стивен Eн («Минари») и Чедвик Боузман, номинированный посмертно за фильм «Ма Рейни: мать блюза».

В драме «Отец» Энтони Хопкинс блистательно воплотил образ страдающего от склероза пожилого интеллектуала.

Американская черно-белая драма «Манк» режиссера Дэвида Финчера получила «Оскар» за операторскую работу и художественную постановку. Награды удостоился оператор картины Эрик Мессершмидт, «Оскара» также получили декораторы Жан Паскаль и Дональд Грэм Берн.

«Манк» с Гарри Олдманом в главной роли, снятый по сценарию отца режиссера Джека Финчера рассказывает историю голливудского сценариста Германа Манкевича его работе над сценарием фильма «Гражданин Кейн».

Картина также была представлена в категории «Лучший фильм года», однако уступила фильму «Земля кочевников» американки китайского происхождения Хлои Чжао.

Картина «Еще по одной» датчанин Томаса Винтерберга получила премию как лучший фильм на иностранном языке.