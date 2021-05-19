Культура

«Как закалялся Сталин»‎ и «Беспредельщица»‎: библиотеки рассказали о запросах псковичей

Псковские городские библиотеки запустили флешмоб #БиблиотекарьШутит, приуроченный к Всероссийскому дню библиотек, который отмечается 27 мая. Узнать о забавных случаях, которые часто происходят в учреждениях можно в группах 11 городских библиотек «ВКонтакте». Флешмоб продлится до конца мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке.

«Благодаря читателям, которые нередко обращаются в библиотеки с такими странными запросами, что библиотекарю бывает очень трудно не расхохотаться», - пояснили в Псковской городской библиотеке.

Среди собранных библиотекарями цитат посетителей: «Дайте, пожалуйста, "Грушевый браслет" Карамзина» (Детская библиотека «ЛиК»), «Мне "Беспризорницу". Автора не помню» (Библиотека микрорайона «Псковкирпич»), «Нам в школе задали прочитать двух поэтов: Осипа и Мандельштама. О, спасибо, как здорово, что они у вас оба в одной книжке!», «У вас есть "Беспредельщица" и "Как закалялся Сталин" братьев Островских?» («Библиотека – Центр общения и информации имени И. Н. Григорьева»), «Дайте мне "Мой любимый рассказ". Нам в школе задали написать про "Мой любимый рассказ"» (Библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева).

Самой популярной шуткой на сегодня библиотекари называют запрос, записанный сотрудниками библиотеки «БиблиоЛюб». Приходит к ним школьник и говорит: «Здравствуйте! В этом году празднуется 800-летие со дня рождения князя Александра Невского, поэтому нам задали рассказать про этого великого полководца. Будьте добры, подскажите или помогите подобрать книжку, где объясняется, почему Александр Невский так и не смог победить Александра Македонского…»

Полная коллекция шуток, собранная псковскими библиотекарями, доступна «ВКонтакте» по хэштегу #БиблиотекарьШутит. До 27 мая она будет ежедневно пополняться.