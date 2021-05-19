Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Для чего это нужно и где установить?
50 лет в сельском хозяйстве
БОПЭТ цифры и факты
Лицей Ростелекома
Модно и практично
За покупками с экосумкой
конкурс - застройка Четырех углов
Упрощенный механизм оплаты за электроэнергию
Работа вахтой В Санкт-Петербурге
Телефон прямого эфира 56-73-72
Кольцо с дровяником
 
 
 
ещё Культура 19.05.2021 12:364 Гремячая гора: золото, которое валяется под ногами 20.05.2021 13:101 «Как закалялся Сталин»‎ и «Беспредельщица»‎: библиотеки рассказали о запросах псковичей 20.05.2021 11:308 Псковичам предлагают переименовать бывший кинотеатр «Октябрь» 19.05.2021 19:320 Офорты белорусского «романтика сурового стиля» представляет «Михайловское» 19.05.2021 13:190 Защитные конструкции установили над реставрируемым памятником на могиле Пушкина 19.05.2021 12:364 Гремячая гора: золото, которое валяется под ногами
 
 
 
Самое популярное 19.05.2021 13:5323 В областном комитете по образованию сменился председатель 17.05.2021 23:190 Очаг коронавируса выявили в Псковской областной больнице 18.05.2021 15:514 Названа официальная причина госпитализации детей в Великих Луках 19.05.2021 14:160 Новый руководитель областного комитета по образованию прокомментировал свое назначение 18.05.2021 13:020 Троицкий мост в Пскове закроют для движения транспорта на выходных
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

«Как закалялся Сталин»‎ и «Беспредельщица»‎: библиотеки рассказали о запросах псковичей

20.05.2021 13:10|ПсковКомментариев: 1

Псковские городские библиотеки запустили флешмоб #БиблиотекарьШутит, приуроченный к Всероссийскому дню библиотек, который отмечается 27 мая. Узнать о забавных случаях, которые часто происходят в учреждениях можно в группах 11 городских библиотек «ВКонтакте». Флешмоб продлится до конца мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке.

«Благодаря читателям, которые нередко обращаются в библиотеки с такими странными запросами, что библиотекарю бывает очень трудно не расхохотаться», - пояснили в Псковской городской библиотеке.

Среди собранных библиотекарями цитат посетителей: «Дайте, пожалуйста, "Грушевый браслет" Карамзина» (Детская библиотека «ЛиК»), «Мне "Беспризорницу". Автора не помню» (Библиотека микрорайона «Псковкирпич»), «Нам в школе задали прочитать двух поэтов: Осипа и Мандельштама. О, спасибо, как здорово, что они у вас оба в одной книжке!», «У вас есть "Беспредельщица" и "Как закалялся Сталин" братьев Островских?» («Библиотека – Центр общения и информации имени И. Н. Григорьева»), «Дайте мне "Мой любимый рассказ". Нам в школе задали написать про "Мой любимый рассказ"» (Библиотека «Родник» имени С. А. Золотцева).

Самой популярной шуткой на сегодня библиотекари называют запрос, записанный сотрудниками библиотеки «БиблиоЛюб». Приходит к ним школьник и говорит: «Здравствуйте! В этом году празднуется 800-летие со дня рождения князя Александра Невского, поэтому нам задали рассказать про этого великого полководца. Будьте добры, подскажите или помогите подобрать книжку, где объясняется, почему Александр Невский так и не смог победить Александра Македонского…»

Полная коллекция шуток, собранная псковскими библиотекарями, доступна «ВКонтакте» по хэштегу #БиблиотекарьШутит. До 27 мая она будет ежедневно пополняться.

Теги: #книги #библиотека #дети #профессия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы проведение очных выпускных вечеров в условиях ограничений?
В опросе приняло участие 204 человека
20.05.2021, 14:100 Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 21 мая 20.05.2021, 14:000 В фирменных магазинах «Деревня Соловьи» начали продавать уникальные сыры 20.05.2021, 13:570 Наталья Тудакова: «Справедливая Россия» всегда будет против антинародных законов 20.05.2021, 13:470 Семейную номинацию предложили учредить партнеры конкурса «Чистый Псков»
20.05.2021, 13:380 «Субару» вылетел с дороги в Пскове у моста 50-летия Октября 20.05.2021, 13:230 Школьники помогли «Экопрому» в уборке на Четырех углах 20.05.2021, 13:170 Интерактив: На отремонтированной дороге скоро появятся ямки 20.05.2021, 13:101 «Как закалялся Сталин»‎ и «Беспредельщица»‎: библиотеки рассказали о запросах псковичей
20.05.2021, 13:031 Минюст России предлагает автоматически списывать сумму штрафа с автовладельцев 20.05.2021, 12:560 Локальные подтопления возможны в Псковской области из-за сильных дождей 20.05.2021, 12:500 Работу энергетиков в Порховском районе сравнили с экстремальным ралли 20.05.2021, 12:400 Псковичи собираются на Всероссийский фестиваль «Загрузи себя футболом!»
20.05.2021, 12:390 В Пскове после апрельских субботников вывезли около 750 кубометров мусора 20.05.2021, 12:350 Бэби-спектакль «Год Жирафа» покажет псковский театр 22 мая 20.05.2021, 12:300 Гидрометцентр спрогнозировал окончательное наступление летней погоды в Псковской области 20.05.2021, 12:230 Еще пять человек скончались из-за COVID-19 в Псковской области
20.05.2021, 12:210 Администрация продолжит проводить конкурс-субботник «Чистый Псков» 20.05.2021, 12:210 Проект «Доска почета псковских медиков»: расскажите о тех, кто нас спасает 20.05.2021, 12:130 Минпросвещения не планирует переносить учебный год из-за сентябрьских выборов 20.05.2021, 12:070 Сотрудники Псковской таможни высадили в пяти городах красные дубы и клены
20.05.2021, 12:070 «Сообразим на троих»: Как найти идеального кандидата? 20.05.2021, 12:000 Начинается видеотрансляция пресс-конференции об итогах конкурса-субботника «Чистый Псков» 20.05.2021, 11:510 Водителя автобуса в Пскове депремировали за нарушение ПДД 20.05.2021, 11:370 Фальшивые купюры поступили в банк из магазинов Пскова и Острова
20.05.2021, 11:308 Псковичам предлагают переименовать бывший кинотеатр «Октябрь» 20.05.2021, 11:240 Центробанк рассказал о дизайне новых 100-рублевых купюр 20.05.2021, 11:190 Ревнивая великолучанка едва не убила ножом сожителя 20.05.2021, 11:130 Российский подводный фестиваль пройдет в Псковской области 12-13 июня
20.05.2021, 11:054 Догнать и перегнать: когда в Пскове прекратится рост цен на стройматериалы 20.05.2021, 11:020 «Гайд-парк»: Наталья Тудакова о диалоге власти и оппозиции 20.05.2021, 10:591 В Псковской области экс-начальник пожарной части присвоил премии подчиненных 20.05.2021, 10:560 Здание на улице Алехина в Пскове официально закрепили за детсадом «Маленькая страна» 
20.05.2021, 10:491 Четыре священника Псковской епархии получили ордена РПЦ 20.05.2021, 10:450 Псковские депутаты дали согласие предоставить «Единой России» помещения для праймериз без торгов 20.05.2021, 10:382 Суд обязал псковича убрать пирс на Любятовской набережной 20.05.2021, 10:253 Фотофакт: В Пскове неизвестные разбили стекла «‎Форда»
20.05.2021, 10:190 «Росбанк Дом» улучшил условия по госпрограмме «Льготная новостройка» 20.05.2021, 10:131 По факту нападения на псковичку в центре города возбудили уголовное дело 20.05.2021, 10:100 Число туристов в Псковской области в начале мая превысило уровень 2019 года 20.05.2021, 10:050 Ушедшего в лес молодого опочанина нашли мертвым
20.05.2021, 10:050 Водитель пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Дно. ФОТО 20.05.2021, 10:000 Выбираем лучшее: детскую площадку планируют создать на Сиреневом бульваре в Пскове 20.05.2021, 10:000 Пенсионный фонд опроверг информацию о надбавке за непрерывный стаж 20.05.2021, 09:560 За оборот наркотиков псковичка отправится в колонию на 8 лет
20.05.2021, 09:510 Онколог рассказал, с какими симптомами нужно идти к врачу 20.05.2021, 09:390 Автомобиль загорелся в Гдовском районе 20.05.2021, 09:310 Житель Великих Лук отработает 80 часов за кражу телефона 20.05.2021, 09:201 В России предложили отказаться от пластиковой посуды
20.05.2021, 09:060 Спрос на вентиляторы и надувные бассейны вырос в России 20.05.2021, 08:550 Скончалась архитектор, реставратор, художник Наталья Рахманина 20.05.2021, 08:450 Наказание за подделку маркировки пропишут в УК РФ 20.05.2021, 08:362 В мире растет торговля поддельными справками о вакцинации
20.05.2021, 08:271 Глава ФСИН предложил заменить трудовых мигрантов заключенными 20.05.2021, 08:160 Избивший ногами женщину великолучанин отправится в тюрьму 20.05.2021, 08:054 В Кремле оценили идею обязательной вакцинации от COVID-19 20.05.2021, 07:491 Бизнес просит принять меры по стабилизации цен на металлопродукцию
20.05.2021, 07:360 Великолучанин поборется за право выступить на Чемпионате мира по ММА 20.05.2021, 07:190 В России впервые обнаружили нового возбудителя коклюша 20.05.2021, 07:002 В Госдуму внесли поправки о бесплатном подключении россиян к газу 19.05.2021, 23:220 Двое безработных порховичей обокрали автомобиль
19.05.2021, 23:002 Серый омлет в школе Острова стал причиной споров в Сети 19.05.2021, 22:560 Еще 35 жителей Псковской области заразились коронавирусом 19.05.2021, 22:461 НКО Псковской области смогут претендовать на субсидии для реализации социальных проектов 19.05.2021, 22:250 Пропавшую худощавую девушку разыскивают в Опочецком райне
19.05.2021, 22:051 Девочка 2017 года рождения пострадала в ДТП в Пскове 19.05.2021, 21:440 Школьники из Пскова заняли первое место на всероссийском хакатоне 19.05.2021, 21:250 Экспертный совет «Моглино» одобрил два инвестпроекта 19.05.2021, 21:080 Документы о преступлениях карателей рассекретили в Пскове
19.05.2021, 21:010 Вопросы в сфере обращения с ТКО обсудил Армен Мнацаканян с жителями Псковской области 19.05.2021, 20:520 Более 600 псковских пенсионеров получают надбавку за сельский стаж 19.05.2021, 20:523 «Летающие» ели повредили ЛЭП в Псковской области 19.05.2021, 20:450 Glance одел финалисток великолукских конкурсов красоты
19.05.2021, 20:230 Более 3 тысяч учеников примут участие в сдаче ЕГЭ в Псковской области 19.05.2021, 20:004 Игорь Сопов: Для нас все партии и все кандидаты равны 19.05.2021, 19:402 Александр Козловский поможет организовать школу самбо в Дновском районе 19.05.2021, 19:320 Офорты белорусского «романтика сурового стиля» представляет «Михайловское»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.